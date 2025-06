Trino de la senadora Isabel Zuleta desata la indignación: “¿Ahora van a agitar a la primera línea para que se vaya para la clínica?"

La senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta publicó un mensaje en X que desató gran indignación. “Lamento profundamente que se use esta situación tan dolorosa con fines políticos por parte de la derecha. Deseo que Miguel se recupere pronto, pero es reprochable que intenten confundir este terrible atentado con la consulta popular, que nada tiene que ver. Solo espero que la @FSFBSalud no se preste para estos fines y no estén preparando ningún anuncio médico en unas horas, cuando será el debate sobre la reforma laboral y la consulta popular. Después de que habían generado un paro legislativo, la derecha ahora nos cita de manera intempestiva para las 8:30 a. m. a plenaria del @SenadoGovCo“.

Dada la controversia que generó su mensaje, ella mismo intentó contrarrestar la ola de críticas con otro mensaje: “Deseamos una pronta recuperación al senador Miguel Uribe Turbay y, personalmente, espero volver a escuchar su voz en el debate político. Lo que expresé esta mañana es que algunos sectores de derecha, incluidas candidaturas presidenciales, han instrumentalizado esta situación para intentar frenar el debate democrático sobre la consulta popular y la reforma laboral. No hay ninguna relación entre estos hechos y el uso político que se pretende hacer para restringir esta discusión es absolutamente inaceptable. En ese sentido, hice un llamado a la Fundación Santa Fe ante el uso indebido de sus partes médicos por parte de actores políticos que buscan incidir en el debate público. Esta es una situación delicada para todos los sectores y exige responsabilidad y rigor. Por eso, reconozco que no es responsabilidad de la Fundación lo que algunos sectores políticos hagan con sus comunicados, y reafirmo mi reconocimiento y respeto por el trabajo médico que realiza la Fundación Santa Fe de Bogotá y toda la Misión Médica en Colombia. También le hago un llamado a la derecha: en lugar de promover la sedición o abandonar los espacios institucionales como el Comité de Garantías o el mismo Senado, den el debate de frente. La valentía no está en silenciar ideas, sino en defenderlas con altura. Cuando el odio intenta callar, los violentos ganan y no estamos dispuestos a cederles terreno".

La congresista también le respondió al congresista Hernán Cadavid, quien la criticó por sugerir esto. “No sugiero, solicito que no se use la sensibilidad frente a hechos tan dolorosos de manera oportunista y baja como lo está haciendo la derecha, que la institucionalidad en salud no sea usada con fines políticos. Le solicito a la Fundación Santa Fe que no se presente para eso que ustedes están haciendo, nada tiene que ver la consulta popular con los lamentables hechos ocurridos en contra del senador Miguel Uribe, lo reitero”.

A ese respecto, el senador Hernán Cadavid habló con SEMANA. “Digamos que todos los colombianos, en una gran mayoría, estamos muy pendientes de recibir ese parte médico vía comunicado por parte de esa entidad prestigiosa, seria, como es la Fundación Santa Fe; cada mañana entender cómo va la evolución de nuestro amigo, el senador Miguel Uribe [Turbay], y pues evidentemente también quiero destacar que han sido muchas las expresiones de solidaridad por parte de miembros, inclusive, del Pacto Histórico, que hemos sentido genuinos, y de otras muchas expresiones de partidos políticos", dijo, inicialmente.

“Por eso, cuando yo me encuentro ese mensaje esta mañana, que me causa tanto dolor, de la senadora Isabel Zuleta indicando, sugiriendo, que la Fundación Santa Fe utilizaría comunicados del parte [médico] de salud de Miguel Uribe, que se juega la vida en estos momentos, para ver si afecta la consulta... Merece evidenciarla, pero no merece respuesta porque esto no es ni siquiera de partidos políticos, sino de condición humana, de si la tienen o no la tienen, y los hechos hablan por sí solos”, agregó Cadavid en el diálogo con SEMANA.

“Solamente en una cabeza, en mi opinión, distorsionada por el odio, el resentimiento... Eso no lo provoca algo diferente a eso. Pero, además, quiero decir a lo que han hecho referencia tanto ella como el presidente de la República, de que se cerró el Congreso y que cerrar el Congreso es dictadura. Lo dijo el presidente de la República ayer. Aquí no ha habido cierres del Congreso. Aquí lo que hubo fue, en las horas iniciales del día lunes, cuando encontramos la solidaridad de tantas personas en este Congreso. Hay que decirlo, lo repito, una decisión de respetar el día lunes como no llegar a sesionar, como si nada hubiese sucedido en Colombia. Es que un compañero, un miembro de este Congreso, se debate entre la vida y la muerte por causa de los violentos, y quisimos tener, por supuesto, un gesto de respeto y de no normalización”, agregó.

“¿Cómo va a asimilar eso el presidente de la República a una dictadura? Si lo que estábamos haciendo era un pare de respeto. Aquí no se suspendieron sesiones en la Cámara de Representantes, hubo tiempo para que las personas plantearan sus mensajes, su solidaridad. Y pues evidentemente que en el Senado hubo también una comprensión por esas ya referenciadas públicamente 72 horas delicadas para la salud de Miguel, por respeto", agregó Cadavid.

“Aquí no hay ninguna dictadura, pero pues sí hay es el ejemplo; miren los que reciben el ejemplo y tenemos este tipo de mensajes. Uno lo que quiere dejar como mensaje para lo que viene en el 26 es, hombre, vea, todos podemos pensar diferente, los de allá, los de acá, los de más cerca, los de más lejos, pero la política colombiana tiene que ir proscribiendo, eliminando esa profundización del odio que proponen que, como lo digo, nosotros no lo respondemos con odio, pero evidentemente tenemos que evidenciar que este no puede ser el camino que siga Colombia, ni esos pueden ser los liderazgos que le tracen alguna ruta al país”, insistió Cadavid.

“Es una ofensa a todo el personal de la salud en Colombia, no solamente al de la Clínica Santa Fe, a todos. El juramento de los médicos, sin preguntar su condición ideológica, económica, sexo, inclinaciones..., el médico salva vidas, eso es lo que ellos están haciendo. ¿Qué falta entonces? ¿Ahora van a agitar a la primera línea para que se vaya para la clínica a atentar porque entonces van a entorpecer el proceso de la reforma? Pues no", insistió.