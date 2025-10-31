Noticias RCN continúa consolidando su presencia en las plataformas digitales con una nueva propuesta informativa en vivo a través de su canal en YouTube y la aplicación móvil de Noticias RCN. En el marco de esta apuesta por una comunicación más cercana, dinámica y multiplataforma, el noticiero presenta a dos de sus nuevos rostros: Jhorman Leal y Marcela Tunjo, periodistas que representan la renovación del equipo informativo y el fortalecimiento del periodismo digital del canal.

Jhorman Leal es comunicador social y periodista con más de once años de experiencia en medios. En su trayectoria, ha demostrado una profunda conexión con las regiones, especialmente durante su labor como corresponsal de Noticias RCN en Norte de Santander, desde donde narró los hechos más relevantes de la frontera colombo-venezolana. En Cúcuta también fue reportero, presentador y director de un noticiero local, experiencia que consolidó su capacidad para contar historias con contexto y cercanía.

En la actualidad, Leal combina su trabajo como jefe de corresponsales del fin de semana con la presentación de la app de Noticias RCN, espacio desde el cual busca ofrecer una mirada ágil y actualizada de los acontecimientos del país. Su llegada a los nuevos formatos en vivo del canal responde al propósito de fortalecer la conexión directa con las audiencias digitales y ofrecer información en tiempo real con el sello periodístico que caracteriza a Noticias RCN.

Por su parte, Marcela Tunjo es comunicadora social y periodista con más de una década de experiencia en televisión y medios digitales. A lo largo de su carrera ha cubierto distintas fuentes, con énfasis en salud y educación, áreas que lidera actualmente dentro del noticiero. Desde su trabajo periodístico, se ha destacado por su capacidad para abordar temas complejos con un lenguaje claro, humano y pedagógico, orientado a explicar los hechos con rigor y empatía.

Tunjo desarrolló buena parte de su carrera en Cali, donde fortaleció su enfoque en reportería y producción periodística. Además, es maestrante en Comunicación y Marketing Político y cursa el Diplomado en Management Mentor de Harvard, formación que refuerza su visión estratégica sobre la comunicación contemporánea y su adaptación a los nuevos entornos digitales.

Jhorman Leal y Marcela Tunjo, presentadores de Noticias RCN | Foto: Suministrada / API