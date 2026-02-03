Famosas presentadoras critican a Johanna Fadul por comentario racista en ‘La Casa de los Famosos’

La gala de eliminación del domingo 1.º de febrero dejó un momento tenso. Un fuerte cruce protagonizado por Johanna Fadul volvió el ambiente incómodo, luego de que la actriz se posicionara en contra de Campanita.

Esposo de Johanna Fadul admitió sentirse “afectado” por comentario racista de la actriz; lanzó responsabilidad a Valentino

Una vez frente a él, emitió un comentario que para muchos fue abiertamente racista en contra del bailarín y habitante de la casa.

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras que tu color de piel, y tu juego tan podrido como el Dinametaboom, del cual haces parte tú y todas las personas que están contigo”, dijo inicialmente.

A lo que añadió: “Por eso quiero que te vayas de la casa, porque me parece que estás jugando de una manera muy tramposa, deshonesta, y eso no es lo que queremos aquí en la casa”, le dijo Johanna a Campanita.

Este polémico comentario abrió un debate sobre los límites del juego y las expresiones permitidas dentro del programa, lo cual llevó a que la actriz Johanna Fadul se llevara una gran cantidad de críticas.

Reacciones de presentadoras a la expulsión de Johanna Fadul de ‘La casa de los famosos 3′

A través de diferentes plataformas, muchos internautas mostraron su descontento por esta situación, pero entre ellos destacaron los de figuras públicas, especialmente presentadoras del mismo Canal RCN.

Tres de las reacciones más fuertes fueron las de la medallista olímpica y también presentadora Caterine Ibargüen, la presentadora del after del mismo programa, Karen Sevillano, y la presentadora Rossy Lesmos.

En la cuenta de Instagram del canal publicaron el video del momento en el que, después de la gala de eliminación, Johanna le pidió disculpas a Campanita, y en este post, la medallista olímpica dejó su opinión.

“No se puede ir por la vida maltratando y al segundo pidiendo disculpas. Expulsión”, escribió la deportista.

Caterine Ibarguen se pronunció por comentario racista de Johanna Fadul. Foto: Instagram: @canalrcn

“Me uno a lo que dijo Maiker en el posicionamiento y quiero decir que asociar lo malo con la piel oscura es solamente un prejuicio. Quiero decir que la maldad de las personas no vive en la piel, vive en las acciones y en la mente de quien juzga”, afirmó Sevillano.

“¿En serio me toca salir a recordar que no estamos en los años 1600 como para que todavía se use el color de piel como una ofensa? Lo que se dijo en el programa no es una frase más, no es una metáfora terriblemente usada, es un comentario que cruza una línea muy clara. Decir que alguien tiene el alma oscura comparándola con su color de piel no es casual; eso tiene una historia muy dolorosa, por cierto […] Comentarios como este nos recuerdan que el racismo no solo se grita; a veces, como en este caso, se disfraza de un momento de rabia o de la presión del juego […] Reflejos de lo que tenemos en el corazón. Hablo desde el cansancio”, afirmó la presentadora Rossy Lemos, dejando ver lo molesta que se encontraba.

Los seguidores también dejaron algunos comentarios apoyando la decisión de la expulsión: “Qué bien, el racismo no se puede normalizar”; “De nada le sirvió entrar para limpiar su imagen después de la funa por sionista, si salió peor por comentarios racistas”; “Lo que hizo Johanna Fadul en televisión fue racismo. No fue un lapsus ni una metáfora mal lograda, fue una asociación racista dicha con tal comodidad”; “Hicieron algo bien, expulsar a la sionista y racista de Johanna Fadul fue la mejor decisión”.

Así como muchos estuvieron de acuerdo con su expulsión inmediata, hubo otra gran cantidad de personas que manifestaron que la decisión tomada fue desproporcionada.

“Su error merecía una sanción, pero la expulsión fue muy exagerada”; “No estuvo bien lo que hizo, pero ¿expulsarla? No comparto las palabras que usó, tuvo un error y merecía un castigo, pero ¿por qué nunca sacaron a Melissa y a Yina, que sí eran unas gaminas literal?”; “Pero por Dios, es un reality show, no entiendo esta expulsión, mejor una sanción y ya", se lee en uno de los post de la cuenta de Instagram del Canal RCN.