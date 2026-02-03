Johanna Fadul hizo su primera aparición tras ser expulsada de ‘La casa de los famosos 3′ tras polémico comentario

La noche del 2 de febrero estuvo marcada por una fuerte controversia en redes sociales, luego de que se viralizara un polémico comentario de carácter racista atribuido a Johanna Fadul. Horas más tarde, durante la emisión más reciente de La casa de los famosos Colombia, el Jefe del reality anunció una decisión contundente: la expulsión definitiva de la actriz del programa.

La sorpresa abundó en el set y en la sala en la que estaban los participantes, ya que no se esperaban que se aplicara de dicha manera el castigo máximo.

Tras una revisión detallada de lo ocurrido, la producción determinó que la participante no podía seguir en competencia. Según se explicó, las declaraciones de la actriz —reconocida por sus papeles en Sin senos sí hay paraíso, Operación Pacífico y Reina de corazones— vulneraron las normas internas del formato, al considerarse una falta de respeto hacia uno de sus compañeros dentro del set.

Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos 3’: comentario racista la dejó por fuera

“Famosos, en las últimas horas, la convivencia en la casa se ha visto interrumpida por un incidente lamentable. En mi casa tenemos un compromiso innegociable con la diversidad; no permitiré que mi casa se convierta en un espacio en el que la discriminación tenga voz. Tras analizar los hechos, he decidido aplicar la sanción máxima. Johanna, a partir de este momento quedas expulsada de La casa de los famosos”, dijo.

La celebridad salió del lugar tras despedirse de sus compañeros, dejando un debate gigante en redes sociales, donde muchos la respaldaron y apoyaron. Otras personas aplaudieron que se tomaran dichas medidas, alegando que era la forma correcta de hacer las cosas para que así se aprendiera la lección.

Ante las miradas de miles de personas, la actriz no se había pronunciado al respecto, por lo que llamó la atención su reaparición en redes sociales.

Johanna Fadul reapareció tras ser expulsada por comentario racista

La actriz, a través de su cuenta oficial de Instagram, publicó una historia en la que hizo su primera aparición tras lo sucedido. La famosa compartió un emoji de corazón roto, dejando en evidencia lo mal que se sentía por todo lo vivido.

Pese a que no ha hablado de forma directa, los usuarios tomaron esto como una forma de indicar la manera en la que se encontraba.