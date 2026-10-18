Inicia plantón en el Museo Nacional este domingo: manifestantes se concentran en importante vía de Bogotá

El plantón frente al Museo Nacional de Colombia volvió a activarse este domingo 18 de octubre. Desde las 10:00 a. m., personas empezaron a reunirse en inmediaciones de la Avenida Carrera Séptima con Calle 28, en Bogotá, para continuar con las manifestaciones relacionadas con la polémica por el retiro de más de 30 obras de la institución.

En este video se puede apreciar a varias personas concentradas en este sector de la capital. La jornada representa el segundo día consecutivo de protestas en rechazo a las decisiones que han causado cuestionamientos sobre la representación de la memoria histórica del museo.

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