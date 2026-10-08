El Gobierno nacional tomó una decisión en materia internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el país se adhirió al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia.

“Viva Cristo Rey”: Alejandro Ordóñez, embajador ante la OEA, dio un discurso donde habló de De La Espriella, la fe y la familia

“Colombia formalizó su adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, en la sede de la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos”, dijeron desde la Cancillería a través de sus canales oficiales.

El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, entregó detalles de esta decisión y dio pistas de hacia dónde irá encaminada.

Ordóñez mencionó que el Consenso de Ginebra es una “declaración política” de 47 estados que se comprometen a “promover” dentro de espacios multilaterales la “defensa de la vida, la promoción del derecho a la salud de las mujeres y del fortalecimiento de la familia”, aseguró.

El embajador dijo que los países suscritos a ese consenso reconocen “que no existe un derecho internacional al aborto y que los estados no tienen la obligación de promoverlo o facilitarlo”.

Ordóñez aclaró que esta decisión no tiene efectos jurídicos, sino que solamente son políticos. “Los temas jurídicos se definen de acuerdo a las normas y a los procedimientos establecidos en cada ordenamiento jurídico”, señaló.

Desde la Cancillería dijeron que el acto en el que Colombia se adhirió a este acuerdo internacional contó con la participación de la representación de Colombia ante la OEA y de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos, que ejerce la Secretaría del Consenso de Ginebra.

Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la OEA. Foto: Colprensa

En las últimas horas, Ordóñez había dado un discurso ante la OEA a nombre del Gobierno, el cual comenzó con la frase recurrente del presidente Abelardo De La Espriella: “Viva Cristo Rey”.

“Estos principios de política exterior no pueden entenderse separados de la visión de país que el presidente Abelardo De La Espriella ha propuesto para Colombia. La patria milagro tiene unos fundamentos claros: la fe, la creencia en Dios como fundamento del orden moral y fuente de sentido para la vida y nuestras decisiones públicas y privadas, un principio que algunos han querido borrar del debate nacional, pero que permanece vivo en el corazón de la gente”, aseguró Ordóñez.

El embajador considera que debe estar como base “la familia como núcleo fundamental de la sociedad, el imperio de la ley, el castigo de la delincuencia y el uso legítimo de la fuerza para proteger a los ciudadanos frente a la criminalidad y la corrupción”.