“Viva Cristo Rey”: Alejandro Ordóñez reapareció como embajador ante la OEA y pronunció un discurso donde habló de De La Espriella, la creencia en Dios y la familia

El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez, reapareció este miércoles, 7 de octubre, ante la organización internacional y pronunció su primer discurso como diplomático en el Gobierno De La Espriella.

Ordóñez, quien fue procurador general de la Nación, expresó en su discurso: “Y digo: viva Cristo Rey”.

A su juicio, “estos principios de política exterior no pueden entenderse separados de la visión de país que el presidente Abelardo De La Espriella ha propuesto para Colombia. La Patria Milagro tiene unos fundamentos claros: la fe, la creencia en Dios como fundamento del orden moral y fuente de sentido para la vida y nuestras decisiones públicas y privadas, un principio que algunos han querido borrar del debate nacional, pero que permanece vivo en el corazón de la gente”.

Alejandro Ordóñez (centro), nuevo embajador de Colombia ante la OEA. Foto: Colprensa

Según Alejandro Ordóñez, “la familia como núcleo fundamental de la sociedad, el imperio de la ley, el castigo de la delincuencia y el uso legítimo de la fuerza para proteger a los ciudadanos frente a la criminalidad y la corrupción”.

Afirmó que la batalla cultural que promueve el Gobierno De La Espriella “busca recuperar el valor de la familia, el amor por la patria, la creencia en Dios, restaurar nuestros principios y valores fundacionales y convertirlos, nuevamente, en eje central de la acción de Gobierno. Se trata en definitiva de una contrarrevolución cultural orientada a restaurar los valores tradicionales de nuestra sociedad, porque sin recuperar esos valores será imposible alcanzar la seguridad, la prosperidad y la cohesión social que este Gobierno se ha propuesto”.

Alejandro Ordóñez y María Consuelo Araújo en la reunión de la OEA. Foto: Embassy of Colombia in the United States

Y siguió: “Los principios fundacionales y la batalla cultural que el Gobierno del presidente De La Espriella está librando pueden resumirse en un tríptico: Dios, patria y familia. Por lo tanto, terminaré haciendo mías las palabras con las que el presidente de Colombia suele concluir sus intervenciones: Desde esta casa de las Américas, levanto mi voz en defensa de nuestros principios fundacionales y digo: viva Cristo Rey”.

El exprocurador Alejandro Ordóñez se posesionó como embajador de Colombia ante la OEA en la segunda semana de septiembre de 2026.

Alejandro Ordóñez cuando fue procurador general de la Nación. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Lo hizo ante el canciller Omar Bula y lo acompañaron Ángela María, Natalia y María Alejandra, sus tres hijas. También estuvo presente la nueva ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, quien fue procuradora de Infancia cuando él dirigió el Ministerio Público.

Ordóñez concluyó la semana anterior los trámites administrativos, viajó a Washington y ya presentó credenciales ante el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

Asimismo, Ordóñez ya cambió su domicilio y dejó atrás su vivienda ubicada en un pueblo del estado de Illinois, en Estados Unidos.