“Quizás comparta el premio con Trump”: la broma de la nueva ganadora del Nobel de Paz

La sudafricana Navi Pillay, defensora de Nelson Mandela y exjueza de la CPI, ganó este viernes el Nobel de la Paz por sus esfuerzos a favor del derecho internacional cuando, según el jurado, la justicia está “bajo ataque”.

Desde Núremberg, se captó la reacción de la mujer, quien, al recibir los aplausos de la comitiva que la acompañaba, hizo una pequeña broma en referencia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Si aplauden más fuerte, quizás comparta el premio con Trump”, dijo en referencia a cuando la líder opositora venezolana, María Corina Machado, ganadora del año pasado, entregó la medalla del galardón al mandatario estadounidense.

La reacción fue captada por la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, y posteriormente publicada en X, donde recibió miles de comentarios de los usuarios de la red social.

¿Quién es Navi Pillay?

A sus 85 años, Pillay se ha forjado una sólida reputación internacional a lo largo de una carrera de varias décadas que comenzó en los tribunales sudafricanos y que este viernes fue coronada con el Premio Nobel de la Paz.

La jurista sudafricana alcanzó notoriedad mundial por sus contundentes denuncias de la represión ejercida por varios gobiernos contra movimientos de protesta en el mundo árabe, especialmente en Libia y Siria.

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Entre 2021 y 2025 presidió una comisión de investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar las causas profundas del conflicto israelí-palestino.

El panel, que no habla en nombre de Naciones Unidas y fue duramente criticado por Israel, concluyó que en Gaza se estaba produciendo un genocidio desde el inicio de la guerra desencadenada por el ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Actualmente, Navi Pillay ejerce como jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde participa en un caso sobre la minoría rohinyá.

El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el #NobelPeacePrize de 2026 a Navanethem 'Navi' Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional. Foto: X @NobelPrize

Nacida en 1941 en Durban, en la costa este de Sudáfrica, en el seno de una familia de origen tamil, Pillay creció en un barrio humilde durante el régimen de segregación racial del apartheid. Estudió Derecho en la Universidad de Natal antes de obtener una maestría y un doctorado en Harvard.

Se convirtió en la primera mujer no blanca en abrir un bufete de abogados en Durban, donde ganó reconocimiento por su defensa de opositores al apartheid. En 1973 consiguió que los presos políticos recluidos en la prisión de Robben Island, donde estaba encarcelado Nelson Mandela, obtuvieran acceso a abogados.

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Un año después de que Mandela llegara a la presidencia tras las primeras elecciones democráticas de Sudáfrica en 1994, Pillay hizo historia al convertirse en la primera mujer perteneciente a una minoría nombrada para un Tribunal Superior del país.

Poco después, Mandela la recomendó para integrar un tribunal de la ONU encargado de juzgar a los responsables del genocidio de Ruanda.

En 1998 formó parte del grupo de jueces que estableció por primera vez que una violación podía ser considerada un acto constitutivo de genocidio. Diez años más tarde fue nombrada alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cargo que ocupó hasta 2014.

Navanethem ‘Navi’ Pillay, Nobel de la Paz 2026. Foto: Cuenta en X: @NobelPrize

Su infancia en la profundamente injusta sociedad del apartheid la impulsó a combatir la discriminación en todas sus formas y le valió la reputación de ser una defensora de las víctimas de la injusticia en todo el mundo.

“Sufrimos los peores insultos y la discriminación racial; nos maltrataron y nos trataron como si no fuéramos nada”, recordó Pillay en una entrevista concedida a la AFP. Ante esa realidad, explicó, solo había dos opciones: ser “débil y llorar” o “luchar”.

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“Siempre supe quién soy y cómo enfrentar cualquier forma de discriminación. Hay que atreverse a alzar la voz y condenarla. Eso es lo que hice en la ONU”, afirmó.

Con información de AFP.