La fuerte crítica de Israel a la nueva ganadora del Premio Nobel de Paz: “Legitima el odio y los prejuicios”

Israel criticó el viernes la concesión del Premio Nobel de la Paz a la jurista Navi Pillay, afirmando que legitimaba el “odio contra Israel” y que el propagandista nazi Joseph Goebbels debía estar “aplaudiendo desde el infierno”.

Pillay presidió la Comisión de Investigación Internacional Independiente de la ONU sobre los territorios palestinos, que no habla en nombre del organismo mundial y que el año pasado concluyó que Israel cometió un “genocidio” en Gaza.

“Ahora que el Comité Nobel ha premiado la mayor mentira del siglo XXI, Joseph Goebbels sin duda estará aplaudiendo desde el infierno”, publicó el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en X.

Información en desarrollo...