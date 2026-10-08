Trump vuelve a reclamar el Nobel de Paz: “He resuelto ocho conflictos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que debería recibir el Premio Nobel de la Paz 2026 y defendió nuevamente su papel en la ‘resolución’ de conflictos internacionales, a pocas horas de que el Comité Nobel de Noruega anuncie al ganador de este año.

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Trump sostuvo que durante su actual mandato ha intervenido en ocho conflictos y que sus acciones han contribuido a evitar una escalada internacional de mayores proporciones. Entre sus principales argumentos está su actuación frente a enfrentamientos en distintas regiones y su política hacia Irán.

“Debería ganar el Premio Nobel de la Paz”, afirmó Trump, aunque también reconoció que no está seguro de que el Comité Noruego vaya a concederle el galardón.

El presidente cuestionó además los criterios con los que históricamente se ha seleccionado a los ganadores y consideró que sería un “gran descrédito” para el comité que él no fuera el elegido.

Trump sostuvo que durante su actual mandato ha intervenido en ocho conflictos y que sus acciones han contribuido a evitar una escalada internacional de mayores proporciones. Foto: AFP

La Casa Blanca ha respaldado públicamente la candidatura de Trump y presenta su política exterior bajo el concepto de “paz mediante la fuerza”.

En febrero, el Gobierno estadounidense aseguró que el mandatario había contribuido a poner fin a ocho conflictos, entre ellos los enfrentamientos entre Israel y Hamás, Israel e Irán, Armenia y Azerbaiyán, India y Pakistán, además de disputas entre otros países.

Sin embargo, estas afirmaciones han sido objeto de cuestionamientos. Algunos de los conflictos que Trump presenta como solucionados continúan teniendo tensiones o no han alcanzado acuerdos definitivos.

La guerra en Ucrania, por ejemplo, permanece sin una resolución, mientras que las negociaciones relacionadas con Irán han enfrentado grandes dificultades.

La situación adquiere especial relevancia porque el anuncio del Premio Nobel de la Paz está programado para este viernes 9 de octubre a las 11:00 de la mañana, hora de Oslo, según el Instituto Nobel de Noruega.

Trump figura entre los candidatos considerados para el reconocimiento, dentro de una lista de 287 nominaciones.

Donald Trump y el Premio Nobel de Paz Foto: Getty Images

El debate alrededor de su posible elección también está marcado por la presión pública que el mandatario ha ejercido sobre el premio durante los últimos meses. Él ha repetido en distintas ocasiones que considera que sus acciones internacionales lo hacen merecedor del reconocimiento.

A comienzos de 2026, además, recibió de manos de la opositora venezolana María Corina Machado la medalla correspondiente al Nobel de la Paz que ella había obtenido en 2025. El Instituto Nobel aclaró posteriormente que el premio seguía perteneciendo a Machado.

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Mientras Trump insiste en su candidatura, el Comité Nobel mantiene en reserva su decisión. El anuncio de este viernes pondrá fin a las especulaciones y definirá si el mandatario estadounidense consigue finalmente el reconocimiento que ha reclamado públicamente.