Irán cierra de nuevo el estrecho de Ormuz por los nuevos ataques de Israel en Líbano y advierte a EE.UU. los riesgos del acuerdo

El Ejército de Irán anunció un nuevo cierre del estrecho de Ormuz tras denunciar a Estados Unidos por “flagrante incumplimiento” de los términos del acuerdo preliminar de paz pactado esta semana, al haber sido incapaces de impedir la continuación de la ofensiva israelí en Líbano.

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En un comunicado recogido por la radiotelevisión oficial iraní, IRIB, el Mando Militar Conjunto del Ejército denuncia que Estados Unidos no ha cumplido con el primer y fundamental punto de los 14 que componen el memorandum de entendimiento: garantizar el cese de las operaciones israelíes en Líbano, donde los bombardeos israelíes han matado a más de medio centenar de personas en 24 horas.

Así pues, en respuesta a “la implacable y continua violación del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano”, así como “al brutal asesinato y desplazamiento de cientos de miles de personas oprimidas de esta tierra” y tras la “negativa de las fuerzas de ocupación sionistas a retirarse de los territorios del sur del Líbano” (tal y como aseguró el viernes el ministro de defensa israelí, Israel Katz) “se anuncia por la presente que el estrecho de Ormuz quedará cerrado al tráfico marítimo”.

Irán vinculó desde un primer momento el resultado de las negociaciones al cese inmediato de las operaciones militares israelíes en el sur de Líbano, parcialmente invadido por Israel con motivo de la guerra de Irán.

Un pequeño bote pasa frente a embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán. Foto: AP Photo/Amirhosein Khorgooi

Desde entonces, los militares israelíes han avanzado por la región en medio de cruentos enfrentamientos con las milicias del partido chií Hezbolá, aliado estratégico de Teherán, y bombardeos contra decenas de localidades libanesas. El viernes, el Ministerio de Salud libanés informó de 49 muertos, y la cifra provisional de este sábado cifra los fallecidos en al menos 17, entre ellos un militar.

De hecho, el propio Ejército de Líbano señaló este sábado a Israel como responsable de un esfuerzo para sabotear el acercamiento entre Washington y Teherán. “Se ha vuelto evidente que la continuación de las agresiones israelíes busca obstaculizar cualquier solución que permita restablecer la estabilidad en Líbano”, denunció el Ejército libanés en un comunicado.

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En medio de la primera gran crisis del preacuerdo, en principio debe celebrarse en Suiza a partir de esta noche un encuentro entre el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y una delegación iraní presumiblemente encabezada por el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi. Sin embargo, este plan ahora mismo se encuentra en el aire tras el cierre anunciado por el Ejército iraní.

Irán también advirtió a Estados Unidos que el acuerdo estará “en peligro” si no se aplica rápidamente.

La cancillería de Irán anunció este sábado el viaje de una delegación negociadora a Suiza para tratar la implementación del acuerdo firmado entre la república islámica y Estados Unidos.

Según un medio estatal, los negociadores iraníes partieron este sábado rumbo al país alpino. En una nota divulgada por la agencia oficial IRNA, el vocero de la cancillería, Esmail Baqai, apuntó que el equipo “pedirá la implementación de los compromisos de la otra parte”.

Baqai añadió que “la otra parte debe tomar las medidas necesarias lo antes posible; de lo contrario, todo el entendimiento se verá en peligro”.

*Con información de Europa Press y AFP