Donald Trump dice que el Premio Nobel de la Paz cayó en descrédito por “un puñado de ideólogos radicales”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó en las últimas horas que nunca había oído hablar de la ganadora del Premio Nobel de la Paz y que el galardón debió obtenerlo él como presidente de Estados Unidos.

Premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a la sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay

La exjueza sudafricana y defensora de los derechos humanos Navi Pillay ganó el prestigioso galardón este viernes, en reconocimiento por sus esfuerzos a favor del derecho internacional.

El Comité Nobel Noruego dijo haberle otorgado el prestigioso premio por “promover la paz y el derecho internacional”. Aseguró que “ha sido fundamental para asegurar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos”.

Navanethem ‘Navi’ Pillay, de 85 años, presidió la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza.

Navi Pillay, ganadora del premio Nóbel de Paz. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Tras su designación, el mandatario norteamericano lanzó una fuerte crítica por haberse otorgado el galardón a Pallay, de quien dijo no saber nada, salvo que ella “odia a Israel”.

“Esta es la mujer que recibió el Premio Nobel de la Paz por encima de los Grandes Estados Unidos de América, cuyo Representante, YO, resolvió ocho Guerras, y muchas otras cosas. ¡No sé nada de esta mujer, y nadie más tampoco!“, manifestó el presidente estadounidense.

Y agregó: “No sé qué ha hecho esta mujer. Yo resolví 8 Guerras, con cartas enviadas por cada Presidente y Primer Ministro de los países que ayudé al Comité Noruego del Nobel, y estoy a punto de resolver, o ganar, dos más, Irán y Rusia/Ucrania”.

La fuerte crítica de Israel a la nueva ganadora del Premio Nobel de Paz: “Legitima el odio y los prejuicios”

“Nunca había oído hablar de esta persona en particular, pero felicidades de todas formas”, agregó el republicano y apuntó que la elección de Pillay dejaba “una mancha indeleble en Noruega, una que nunca será olvidada”.

Trump concluyó su mensaje asegurando que “el Premio Nobel de la Paz ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y verdaderos enemigos de la civilización”.

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, Trump no ha ocultado su deseo de ganar el Nobel de la Paz.

Pero su guerra contra Irán, sus ambiciones de expansión territorial como en Groenlandia, su línea dura con los migrantes y sus ataques al multilateralismo lo descalificaron, según expertos en Oslo que hablaron antes de que se anunciara a Pillay como laureada.

El premio incluye una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares.

“Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump”, bromeó este viernes Pillay tras recibir el reconocimiento.

La galardonada el año pasado, la líder opositora venezolana María Corina Machado, regaló su medalla al mandatario estadounidense.

*Con información de AFP