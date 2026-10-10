The Wall Street Journal hace un duro editorial en contra del Nobel de Paz de Navi Pillay: “Lo último que logrará es promover paz”

The Wall Street Journal publicó un duro editorial en contra de Navi Pillay, reciente ganadora del premio Nobel de Paz, desatando muchas reacciones.
“Es posible que algún día el Comité Nobel otorgue su premio de la paz a alguien menos merecedor que Navanethem Navi Pillay, pero lo dudamos”, comienza diciendo el texto.
De acuerdo con el periódico, esta abogada de 85 años se caracterizado por el “odio hacia Israel y los judíos que lo apoyan”. El medio va más allá y apunta a que durante su carrera se ha dedica a “atacar” al Estado Judío y a “manipular ”el derecho internacional para distorsionar el significado de la palabra genocidio.
En el editorial, se hace referencia a un informe hecho por un comité de la ONU que fue presidido por la mujer y en el que se afirmó que Israel había cometido un genocidio en Gaza tras lo que fue el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.
A Nobel Prize for hating Israel: The last thing the award to Navi Pillay will do is promote the cause of peace.https://t.co/JlKh28QuYF— Wall Street Journal Opinion (@WSJopinion) October 10, 2026
“Su informe de 2025 no presentó pruebas de genocidio ni de intención genocida e ignoró abundante evidencia en contrario. Aun así, formuló la acusación. (...) El terrorismo es paz, mientras que defenderse de él es genocidio. George Orwell lo predijo”, señaló.
El WSJ apuntó también en contra del papel que Pillay ha tenido como jueza de la Corte Internacional de Justicia, donde supuestamente ha “presionado para reducir el umbral de exigencia para las denuncias de genocidio”.
Esto, según indicó el periódico, permitiría a Sudáfrica “llevar a cabo con mayor facilidad su venganza contra Israel”.
“Resulta especialmente irónico que el Comité Nobel haya reconocido a la Sra. Pillay por haber «ampliado significativamente el alcance y el impacto del derecho internacional». Los regímenes autoritarios de todo el mundo avanzan desafiando abiertamente el derecho internacional. Vladimir Putin invadió Ucrania y hostiga a Europa Occidental con drones", se lee.
El periódico estadounidense insistió con dureza en que fue una equivocación la elección que se llevó a cabo para el Nobel de Paz. “Los noruegos decidieron que este era el momento de honrar a una burócrata empeñada en castigar a una democracia israelí que se esfuerza por respetar el estado de derecho”, escribió.
"Being a lawyer and a judge, I still want to verify this information."— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026
Navi Pillay – newly awarded peace laureate – didn't yet believe she had actually been awarded a Nobel Prize, standing in the courtroom where the Nuremberg trials took place. She told the room, "I think it's… pic.twitter.com/6b1TyJMT6P
“Al premiar semejante incoherencia moral, el Comité Nobel ha demostrado una vez más por qué su otrora formidable prestigio se ha degradado. Lo último que logrará este premio es promover la causa de la paz”, finalizó.