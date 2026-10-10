The Wall Street Journal hace un duro editorial en contra del Nobel de Paz de Navi Pillay: “Lo último que logrará es promover paz”

The Wall Street Journal publicó un duro editorial en contra de Navi Pillay, reciente ganadora del premio Nobel de Paz, desatando muchas reacciones.

Premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a la sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay

“Es posible que algún día el Comité Nobel otorgue su premio de la paz a alguien menos merecedor que Navanethem Navi Pillay, pero lo dudamos”, comienza diciendo el texto.

De acuerdo con el periódico, esta abogada de 85 años se caracterizado por el “odio hacia Israel y los judíos que lo apoyan”. El medio va más allá y apunta a que durante su carrera se ha dedica a “atacar” al Estado Judío y a “manipular ”el derecho internacional para distorsionar el significado de la palabra genocidio.

En el editorial, se hace referencia a un informe hecho por un comité de la ONU que fue presidido por la mujer y en el que se afirmó que Israel había cometido un genocidio en Gaza tras lo que fue el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

“Su informe de 2025 no presentó pruebas de genocidio ni de intención genocida e ignoró abundante evidencia en contrario. Aun así, formuló la acusación. (...) El terrorismo es paz, mientras que defenderse de él es genocidio. George Orwell lo predijo”, señaló.

El WSJ apuntó también en contra del papel que Pillay ha tenido como jueza de la Corte Internacional de Justicia, donde supuestamente ha “presionado para reducir el umbral de exigencia para las denuncias de genocidio”.

Esto, según indicó el periódico, permitiría a Sudáfrica “llevar a cabo con mayor facilidad su venganza contra Israel”.

La fuerte crítica de Israel a la nueva ganadora del Premio Nobel de Paz: “Legitima el odio y los prejuicios”

“Resulta especialmente irónico que el Comité Nobel haya reconocido a la Sra. Pillay por haber «ampliado significativamente el alcance y el impacto del derecho internacional». Los regímenes autoritarios de todo el mundo avanzan desafiando abiertamente el derecho internacional. Vladimir Putin invadió Ucrania y hostiga a Europa Occidental con drones", se lee.

El periódico estadounidense insistió con dureza en que fue una equivocación la elección que se llevó a cabo para el Nobel de Paz. “Los noruegos decidieron que este era el momento de honrar a una burócrata empeñada en castigar a una democracia israelí que se esfuerza por respetar el estado de derecho”, escribió.

“Al premiar semejante incoherencia moral, el Comité Nobel ha demostrado una vez más por qué su otrora formidable prestigio se ha degradado. Lo último que logrará este premio es promover la causa de la paz”, finalizó.