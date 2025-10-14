Cientos de trabajadores de la salud en EE. UU. son despedidos por el cierre de gobierno; estos son los servicios afectados

El cierre de gobierno en Estados Unidos se sigue prolongado, por lo que varias agencias federales están optando por prescindir de personal laboral no vital, y en este caso las consecuencias las están sufriendo trabajadores de la salud mental y del CDC.

Cientos de empleados federales que trabajan en servicios de salud mental, brotes de enfermedades y preparación para desastres fueron retirados de sus cargos.

El funcionario ha ejecutado varias reestructuraciones que se suman a los despidos obligados por el cierre de gobierno de Estados Unidos. | Foto: Associated Press

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS, por sus siglas en inglés) ha sido el más afectado por los despidos masivos.

Entre las agencias del HHS que enfrentan recortes de personal se encuentran los CDC, la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA) y la Administración para la Preparación y Respuesta Estratégica (ASPR), informa Associated Press.

También hubo recortes en la Oficina de Comunicaciones de la Agencia y el Centro de Servicios de Salud Mental, donde decenas de personas fueron despedidas de múltiples áreas.

“Los empleados despedidos fueron considerados no esenciales. La agencia está trabajando para cerrar entidades que generan gastos innecesarios y duplican recursos, incluyendo aquellas que contradicen la agenda ‘Hagamos a Estados Unidos Saludable de Nuevo’ de la administración Trump”, dijo un portavoz del departamento federal.

Además, se suma a una reestructuración del departamento desde hace 6 meses, en donde miles de investigadores, científicos, médicos, personal de apoyo y altos líderes han sido retirados de sus puestos.

El lunes, 13 de octubre, trabajadores del CDC fueron despedidos, afectado el normal funcionamiento de áreas claves que estudian brotes que pueden afectar la salud pública de Estados Unidos.

El centro de Control y Prevención de enfermedades es crucial para la salud pública de Estados Unidos. | Foto: Getty Images

De los más de 1.300 empleados del CDC que recibieron avisos de reducción de personal el 10 de octubre, alrededor de 700 recibieron correos electrónicos revocando sus despidos, tras un supuesto erro del sistema.

Las consecuencias de los despidos en estos departamentos

Este tipo de acciones no solo generan un evidente deterioro en dependencias claves a pesar de ser consideradas no esenciales, sino que causa más presión en miles de empleados, lo que impacta en la calidad del trabajo prestado.

Analistas sostienen que las medidas represivas en contra del cuerpo laboral de las agencias federales es una estrategia política de Trump, a costa de del deterioro en varios sectores que prestan ayuda vital a millones de personas.

Aún no hay señales claras de que demócratas y republicanos lleguen a un acuerdo para aprobar el plan presupuestal de Trump.