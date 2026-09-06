En las últimas horas se logró la captura de un hombre relacionado con el envío de estupefacientes hacia Estados Unidos, por lo que es solicitado por el país norteamericano con fines de extradición.

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La operación adelantada por tropas de la Tercera División del Ejército Nacional se desarrolló también en coordinación con el Gaula Militar Valle, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y el apoyo de la DEA.

El sujeto, de acuerdo con las autoridades, estaba vinculado con una red transnacional señalada de enviar cargamentos de clorhidrato de cocaína hacia el país norteamericano.

La información recopilada por inteligencia da cuenta de que la zona de injerencia de este hombre estaría entre Cali y Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca; y Santander de Quilichao y Corinto, en Cauca.

En un allanamiento a un inmueble en el sur de Cali fue capturado un hombre solicitado por narcotráfico y lavado de activos, con fines de extradición a Estados Unidos. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/2dEeLvJzg3 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 6, 2026

Las autoridades explicaron que el sujeto fungía como coordinador logístico de esta red dedicada al tráfico de drogas, enviando cargamentos desde el Pacífico colombiano hacia Centroamérica, con destino final a Estados Unidos.

El hombre de 37 años fue capturado durante un allanamiento a un inmueble en el sur de Cali y puesto a disposición de las autoridades competentes mientras avanza el trámite de extradición.

La solicitud de extradición viene del estado de Texas, por los delitos de tráfico de narcóticos y lavado de activos, según confirmó el brigadier general Gabriel Andrés Majé Gómez, comandante de la Tercera Brigada.

“La ofensiva contra las economías ilícitas en el Valle del Cauca no se detiene. El Ejército Nacional continuará realizando operaciones militares contundentes contra los delincuentes”, destacó el alto oficial.

Además, hizo una invitación a la comunidad en general para que confíe en la Fuerza Pública y denuncie el narcotráfico que tanto mal le ha hecho al país a lo largo de la historia.

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La Tercera Brigada del Ejército Nacional también reportó en las últimas horas que soldados del Batallón de Ingenieros de Combate n.º 23, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, destruyeron un laboratorio para el procesamiento de permanganato de potasio.

El laboratorio, que fue descubierto en zona rural del municipio de El Rosario, pertenecería a la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc.

En el lugar fueron hallados 2.865 galones de insumos químicos líquidos, 2.650 kilogramos de insumos químicos sólidos y otros elementos utilizados para su producción.