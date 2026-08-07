Volcán Puracé continúa en alerta naranja: Servicio Geológico Colombiano entregó el reporte más reciente

El volcán Puracé continúa en alerta naranja debido a los cambios importantes registrados en su comportamiento durante los últimos días, informó este viernes, 7 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Servicio Geológico Colombiano revela impresionantes imágenes de la actividad del volcán Puracé: sismos, cenizas y una anomalía

Según el boletín publicado por la entidad, se mantiene la actividad sísmica de largo periodo (LP) y el tremor continuo (TR), fenómenos relacionados principalmente con el movimiento de fluidos dentro de los conductos internos del volcán. Estos eventos se han presentado a profundidades inferiores a un kilómetro bajo el cráter.

🌋 Desde el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán continuamos monitoreando, las 24 horas del día, la actividad del volcán Puracé–cadena volcánica Los Coconucos.



Consulta aquí el boletín extraordinario de hoy: https://t.co/k4f5mZmZbb



Recuerda que el volcán… pic.twitter.com/tc3Y5ilbsl — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 7, 2026

Aunque la sismicidad asociada al fracturamiento de roca permanece en niveles bajos, uno de los principales motivos de atención está relacionado con la emisión de gases. El monitoreo realizado por el SGC indica que los niveles de dióxido de azufre continúan por encima del promedio histórico conocido para el Puracé.

Las mediciones más recientes establecieron un flujo aproximado de 1.900 toneladas de dióxido de azufre por día, mientras que también persiste el aumento en las concentraciones de dióxido de carbono en el suelo.

Familias del pueblo Kokonuco, afectadas por incremento en erupciones del volcán Puracé, lanzan clamor: hay más de 200 afectadas

De acuerdo con el organismo, estos indicadores reflejan que la actividad del volcán continúa siendo significativa, pese a la disminución registrada en el número de sismos y en las emisiones de ceniza.

La situación también generó reportes durante la mañana de este viernes. A las 10:14 a. m., se registró una emisión de ceniza que no pudo ser confirmada mediante las cámaras web debido a las condiciones meteorológicas adversas y la limitada visibilidad en el área.

De manera simultánea, habitantes de la vereda Cristales, en el municipio de Coconuco, reportaron fuertes sonidos asociados con el evento.

Volcán Puracé. Foto: AFP

El SGC señaló que los valores registrados instrumentalmente en los últimos días son los máximos alcanzados recientemente y superan ampliamente los calculados en las líneas base.

Ante este panorama, la entidad recomendó a la comunidad no acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido a la posibilidad de emisiones repentinas de ceniza y gases que podrían representar un riesgo para la población.