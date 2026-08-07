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Volcán Puracé continúa en alerta naranja: Servicio Geológico Colombiano entregó el reporte más reciente

La entidad reportó altos niveles de dióxido de azufre, emisiones de ceniza y cambios en la actividad sísmica del volcán.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

7 de agosto de 2026 a las 4:32 p. m.
Este 1 de agosto de 2026, desde el Servicio Geológico Colombiano elevaron el estado de alerta del volcán Puracé de Amarilla a Naranja, a razón de que no solo han incrementado la actividad sísmica, también la emisión de gases y cenizas de hasta 3.500 metros de altura.
Este 1 de agosto de 2026, desde el Servicio Geológico Colombiano elevaron el estado de alerta del volcán Puracé de Amarilla a Naranja, a razón de que no solo han incrementado la actividad sísmica, también la emisión de gases y cenizas de hasta 3.500 metros de altura. Foto: Gobernación del Cauca

El volcán Puracé continúa en alerta naranja debido a los cambios importantes registrados en su comportamiento durante los últimos días, informó este viernes, 7 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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Según el boletín publicado por la entidad, se mantiene la actividad sísmica de largo periodo (LP) y el tremor continuo (TR), fenómenos relacionados principalmente con el movimiento de fluidos dentro de los conductos internos del volcán. Estos eventos se han presentado a profundidades inferiores a un kilómetro bajo el cráter.

Aunque la sismicidad asociada al fracturamiento de roca permanece en niveles bajos, uno de los principales motivos de atención está relacionado con la emisión de gases. El monitoreo realizado por el SGC indica que los niveles de dióxido de azufre continúan por encima del promedio histórico conocido para el Puracé.

Las mediciones más recientes establecieron un flujo aproximado de 1.900 toneladas de dióxido de azufre por día, mientras que también persiste el aumento en las concentraciones de dióxido de carbono en el suelo.

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De acuerdo con el organismo, estos indicadores reflejan que la actividad del volcán continúa siendo significativa, pese a la disminución registrada en el número de sismos y en las emisiones de ceniza.

La situación también generó reportes durante la mañana de este viernes. A las 10:14 a. m., se registró una emisión de ceniza que no pudo ser confirmada mediante las cámaras web debido a las condiciones meteorológicas adversas y la limitada visibilidad en el área.

De manera simultánea, habitantes de la vereda Cristales, en el municipio de Coconuco, reportaron fuertes sonidos asociados con el evento.

Volcán Puracé.
Volcán Puracé. Foto: AFP

El SGC señaló que los valores registrados instrumentalmente en los últimos días son los máximos alcanzados recientemente y superan ampliamente los calculados en las líneas base.

Ante este panorama, la entidad recomendó a la comunidad no acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido a la posibilidad de emisiones repentinas de ceniza y gases que podrían representar un riesgo para la población.