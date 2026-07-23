Esta es la trayectoria profesional de Luis Felipe Henao, el hombre que asumirá la presidencia de la junta directiva de Ecopetrol

Luis Felipe Henao Cardona asumirá la presidencia de la junta directiva Ecopetrol en un momento decisivo para la principal empresa del país, luego de la salida de Ricardo Roa. Su llegada representa un relevo en la junta directiva de la petrolera estatal en medio de desafíos relacionados con la transición energética, la estabilidad financiera y el fortalecimiento del gobierno corporativo.

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Henao es abogado de la Universidad del Rosario, cuenta con especializaciones en Derecho de Empresa y Derecho Penal, además de ser candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, en España. Su carrera ha estado marcada por una combinación de experiencia en el sector público, el ámbito jurídico y la administración empresarial.

Luis Felipe Henao, integrante de la junta directiva de Ecopetrol Foto: Ecopetrol / Youtube

Aunque es ampliamente conocido por su paso por el Gobierno de Juan Manuel Santos, donde se desempeñó como ministro de Vivienda entre 2013 y 2016, Henao ya tenía un vínculo directo con Ecopetrol.

Desde marzo de 2025 integraba la junta directiva de la compañía como miembro independiente y presidía el Comité de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad, lo que le permitió participar en algunas de las decisiones estratégicas más relevantes de la empresa.

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Antes de llegar al Ministerio de Vivienda, fue viceministro del mismo sector y ocupó cargos como secretario general de los ministerios del Interior y Justicia, así como de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Durante su paso por el Gobierno, lideró programas de vivienda de interés social y proyectos orientados a ampliar el acceso a soluciones habitacionales para miles de familias colombianas.

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Tras dejar el servicio público, Henao continuó vinculado al sector privado como consultor y asesor en temas de estrategia, gobierno corporativo y asuntos regulatorios. También ha participado como analista y columnista en diferentes espacios de opinión sobre política y economía.

Principales retos al ser el presidente de Ecopetrol

Su llegada a la presidencia de la junta directiva de Ecopetrol se produce en un momento de especial atención para la compañía. Además de garantizar la estabilidad financiera de la petrolera, deberá liderar la ejecución de la estrategia de diversificación energética, fortalecer el gobierno corporativo y mantener el equilibrio entre las metas empresariales y las políticas del Gobierno nacional, principal accionista de la empresa.