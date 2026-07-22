Por 50 años de trayectoria en la salud colombiana, Concejo de Bogotá otorgó máxima distinción a Keralty, controlante de Sanitas

El Concejo de Bogotá constituyó la máxima distinción que otorga esa corporación, la Gran Cruz, en 1993. Por esa época, la EPS Sanitas se estaba gestando en Colombia, como una respuesta a la reforma del Sistema de Seguridad Social en el país. No obstante, ya la Organización Sanitas Internacional estaba en la nación desde 1980, con el modelo de medicina prepagada.

Cuenta la historia del grupo multinacional de origen español que, tras detectar la necesidad de ofrecer servicios de salud de alta calidad alternativos a los existentes en Colombia en aquel momento, inició operaciones en una pequeña casa en el barrio Teusaquillo de Bogotá.

La evolución en infraestructura se fue dando a la par con la demanda que fue consolidando el sistema de salud creado con la Ley 100 de 1993. Para entonces ya existía la primera clínica Colsanitas que atendía exclusivamente a los usuarios del servicio privado.

Esas circunstancias evidencian la transformación que ha tenido la atención de la salud en Colombia y Keralty, nombre que adoptó la organización Sanitas en 2018, es parte de ello. Por esa razón, el Concejo de Bogotá le otorgó la máxima distinción que entrega esa corporación, por 50 años de trayectoria y contribución al fortalecimiento del sistema de salud colombiano.

El Concejo de Bogotá condecoró a Keralty por su aporte al fortalecimiento del sistema de salud colombiano. Foto: Keralty / Cortesía

Se trata de la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado Gran Cruz, un reconocimiento con el cual el cabildo de la capital del país exalta a personas naturales o jurídicas que han prestado servicios relevantes a la ciudad.

La entrega de la distinción fue liderada por el concejal Angelo Schiavenato. En la ceremonia de entrega fue destacada la huella social de la organización y el trabajo de Keralty.

Este grupo empresarial hace presencia en 10 países. Tiene 13 millones de personas afiliadas y genera 37.000 empleos, entre directos e indirectos.

Ivonne Orozco, CEO de Keralty Colombia, declaró que el reconocimiento entregado por el Concejo será un estímulo “para seguir impulsando el modelo de cuidado que reúne aseguramiento, prestación de servicios de salud, educación superior, investigación clínica e innovación”.

Juan Pablo Rueda, presidente global de Salud en Keralty, también se refirió al galardón y enfatizó la esperanza que tienen para el futuro. “Miramos el futuro con profunda esperanza en la recuperación y evolución del sistema de salud colombiano; somos conscientes de que hemos atravesado momentos de alta complejidad en los que, a pesar de ataques, calumnias y decisiones adversas, nunca nos desviamos de nuestro propósito fundamental: cuidar”.