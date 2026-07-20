Keralty respondió al discurso del presidente Gustavo Petro y calificó las acusaciones como “gravísimas e infundadas”

La organización Keralty emitió este lunes un nuevo comunicado dirigido a la opinión pública, en el que calificó como “gravísimas e infundadas” las acusaciones formuladas por el presidente Gustavo Petro, quien, según la entidad, “llegó a calificarnos de ‘genocidas’”.

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“Estas palabras no solo son falsas: son profundamente injustas con miles de profesionales de la salud que han dedicado su vida a cuidar a los colombianos. Frente a esta nueva agresión, reafirmamos nuestra confianza absoluta en la justicia, en la verdad y en el trabajo digno y honesto de nuestro equipo”, señaló el comunicado dela compañía.

En medio de su discurso en la instalación del Congreso de la República, el jefe de Estado se volvió a referir al sistema de salud y aseguró que durante su administración no le “pusieron fuerza a unas EPS que están llamadas a quebrar y vienen quebrando desde que nacieron”.

Petro señaló que a hoy quedan 17 EPS y que todas ellas están quebradas. Resaltó que no se basaron en estas empresas, sino en el sistema público de salud, de atención primera y preventiva. Indicó que gastaron 6,87 billones de pesos que no fueron a las EPS, pero sí al presupuesto de la salud.

“Sin la aprobación por soborno del señor propietario de Keralty, ya demostrado por la Fiscalía que lo investiga, ya demostrado a miembros del Congreso, para no permitir la aprobación de la reforma a la salud y quitar la intermediación de las EPS, que se roban el dinero y que, por robarse el dinero por decenas de billones, matan colombianos. Genocidas es lo que se les debería llamar”, señaló el mandatario colombiano.

Sus palabras no cayeron bien en la compañía, que reafirmó la “confianza absoluta en la justicia, en la verdad y en el trabajo digno y honesto” que se ha venido realizando por parte del equipo de la compañía.

“Durante cuatro años hemos enfrentado un gobierno que eligió el odio, el resentimiento y la división como método de acción política. Un gobierno que mintió y calumnió, que utilizó falsedades para justificar intervenciones arbitrarias, que persiguió a quienes defendíamos el modelo de salud vigente y que, en no pocas ocasiones, cruzó líneas legales e institucionales que luego la justicia le obligó a rectificar. Nada de esto es opinión: las decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han ido desmontando una a una las medidas ilegales adoptadas contra Keralty y EPS Sanitas”, señaló.

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