Keralty le sale al paso a los rumores de supuesto constreñimiento electoral durante evento corporativo: “Negamos categóricamente”

La organización Keralty emitió este martes un pronunciamiento oficial en el que negó de manera categórica las acusaciones que circulan en redes sociales sobre una supuesta manipulación o presión electoral ejercida durante un encuentro corporativo realizado recientemente con colaboradores de la compañía.

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En el comunicado, la empresa calificó las versiones difundidas en plataformas digitales como “una flagrante mentira y una calumnia sin fundamento”, asegurando que la información divulgada busca afectar el buen nombre de la institución y generar desinformación entre la opinión pública.

El grupo explicó las acciones realizadas en el evento que causó la polémica. Foto: Guillermo Torres / Semana

La controversia surgió luego de que en redes sociales comenzaran a compartirse publicaciones y piezas gráficas que, según algunos usuarios, podrían interpretarse como una eventual orientación política al interior de la organización. Frente a esto, Keralty sostuvo que no existió ningún tipo de direccionamiento electoral ni referencias a candidatos o partidos políticos durante el evento.

“El encuentro realizado contó con la asistencia de más de 1.500 colaboradores, quienes son testigos directos y certifican que en ningún momento se hizo mención, sugerencia o insinuación de voto por candidato alguno”, señaló la compañía.

De acuerdo con la versión oficial, la actividad tuvo un propósito estrictamente pedagógico e institucional enfocado en promover valores democráticos y fomentar la participación ciudadana a través del ejercicio libre del voto.

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La organización insistió en que el mensaje central estuvo relacionado con el respeto a las instituciones, los derechos ciudadanos y la importancia de la democracia.

Keralty también respondió a la circulación de una pieza gráfica ampliamente compartida en redes sociales, señalando que el material hace parte de una campaña de comunicación interna utilizada desde hace varios años para fortalecer el compromiso organizacional. Según explicó la empresa, el contenido fue sacado de contexto y no tiene ninguna intención de promover participación en política partidista.

“La pieza gráfica que se ha difundido de manera descontextualizada en redes sociales pertenece a una campaña pedagógica de comunicación interna que Keralty utiliza desde hace varios años. Este material está diseñado exclusivamente para promover el compromiso interno y, bajo ninguna circunstancia, insinúa o direcciona la participación en política partidista”, señala Keralty.

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La compañía afirmó además que detrás de las acusaciones existirían sectores interesados en perjudicar la imagen de la organización. En ese sentido, aseguró que se trata de ataques “malintencionados” impulsados por “enemigos” y “oportunistas” que buscan instrumentalizar a la entidad.

Si Keralty, firma extranjera, está violando la ley Colombiana y cometiendo crímenes electorales hay que proceder. https://t.co/ASO0iYOLaN — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 19, 2026

“No existe persona alguna que pueda manifestar que se mencionó un solo nombre, candidato o partido político por parte de quienes intervinieron institucionalmente en el evento”, añadió el comunicado.

Finalmente, Keralty reiteró su posición de neutralidad política y su compromiso con las libertades individuales de sus trabajadores, subrayando que la organización “no interviene en política” y que continuará defendiendo sus procesos institucionales frente a cualquier señalamiento que considere infundado.