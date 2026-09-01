Holcim destina 70 toneladas de cemento a la reconstrucción tras el terremoto

Holcim Colombia anunció la movilización de recursos y conocimiento técnico para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. La compañía entregará 70 toneladas de cemento para la estabilización de infraestructura básica, mitigación de riesgos y reparaciones urgentes en las poblaciones más vulnerables.

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La iniciativa se desarrolla junto con el Ministerio de Vivienda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y PROCEMCO, y busca atender las necesidades identificadas en los territorios mientras se estructuran los bancos de materiales y los mecanismos de ayuda para los damnificados.

El aporte hace parte de una acción conjunta de empresas asociadas a PROCEMCO y otros gremios del sector, que han logrado reunir cerca de 600 toneladas de insumos para atender las emergencias en Buenaventura y Quibdó.

A través de la campaña #HolcimAbrazaAColombia, la compañía también movilizará recursos de sus colaboradores. En Colombia, Holcim aportará un monto equivalente a un día de salario por la totalidad de sus empleados, duplicando así la capacidad de ayuda frente a la emergencia.

La iniciativa se extiende a otros países de la región, donde los colaboradores aportarán un día de salario y la compañía igualará el monto. Estos recursos serán canalizados mediante la fundación Colombia, “un solo corazón”, mientras que las contribuciones globales se gestionarán a través de UNICEF.

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Además del aporte económico y de materiales, Holcim pondrá a disposición su Escuela Colombiana de la Construcción para capacitar a comunidades y trabajadores locales en técnicas constructivas, impermeabilización y mejoramiento seguro de viviendas.

“Buscamos no solo reconstruir infraestructura, sino también esperanza y seguridad para las familias afectadas”, afirmó Carlos Casado, presidente de Holcim Colombia.

La empresa señaló que también está dispuesta a evaluar contribuciones adicionales durante las siguientes etapas de rehabilitación, de acuerdo con sus políticas de sostenibilidad y ética.