Unicef y Club Manizales se unieron en “Historias con Legado” para invitar a las personas a generar un impacto en la vida de niños

Con el objetivo de inspirar acciones concretas en favor de las niñas, niños y adolescentes, UNICEF Colombia y el Club Manizales presentaron una nueva edición de “Historias con Legado”. Este conversatorio buscó abrir un espacio de reflexión profunda sobre cómo el compromiso social individual puede generar cambios sostenibles en la vida de la infancia del país.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Club Manizales. La conducción estuvo a cargo de la reconocida periodista y presentadora Rochi Stevenson, quien guio el diálogo humano y cercano sobre el propósito de vida, el compromiso social y la construcción de legado.

Esta edición tuvo como invitada especial a la Dra. Colombia Quintero de Pérez, miembro honorario de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. La especialista compartió sus experiencias y trayectoria dedicada a la medicina y la cirugía reconstructiva infantil, demostrando el impacto transformador de la ciencia con sentido social.

Un legado que trasciende generaciones

El conversatorio fue el espacio propicio para dar a conocer a los más de cincuenta asistentes ‘Legado Solidario,’ un programa de donación a largo plazo de UNICEF presente en más de 35 países. Esta iniciativa invita a los colombianos a trascender permitiéndoles incluir a la organización en sus testamentos, seguros de vida o Certificados de Depósito a Término (CDT). De esta manera, es posible destinar un porcentaje del patrimonio —como bienes, ahorros o inmuebles— para transformarlo en bienestar y protección para la infancia más vulnerable. Las donaciones ayudarán a financiar programas de salud, nutrición, educación, protección y acceso a agua segura en diferentes regiones del país como: Arauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, La Guajira, Vichada, el Urabá antioqueño.