En Cali, motociclista quiso adelantar entre dos vehículos y terminó involucrado en accidente con tractomula. Fuertes imágenes

Un motociclista vivió momentos de angustia en el oriente de Cali luego de perder el control de su vehículo cuando intentaba abrirse paso junto a un tractocamión.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad del sector. En video se observa el momento de la caída y como varios ciudadanos auxiliaron al motociclista, quien fue trasladado a un centro médico.

De película: motociclista se estrella y acaba dentro de un bus en Buga. El video es viral en redes sociales

En un hecho ocurrido en la carrera 8 con calle 71 un conductor de motocicleta se movilizaba por la vía y al intentar pasar entre un vehículo estacionado y el vehículo de carga terminó perdiendo el equilibrio.

En cuestión de segundos, la motocicleta cayó al suelo mientras las pesadas ruedas del tractocamión pasaron por encima de su conductor, generando una situación que pudo haber tenido consecuencias fatales.

El registro de la cámara permite observar la rapidez con la que ocurrió el accidente. El motociclista intentó avanzar por el costado derecho del vehículo de carga, pero terminó en el piso.

La maniobra se produjo en medio del tránsito y dejó al conductor en una posición de alto riesgo. Durante algunos instantes, su cuerpo y la motocicleta quedaron debajo o muy cerca de la estructura del pesado automotor.

El accidente generó preocupación entre quienes presenciaron lo sucedido. La cercanía con las ruedas del tractocamión hizo que la situación pudiera terminar en una tragedia de mayores proporciones.

Accidente de motocicleta y vehículo de carga en Cali Foto: Captura de pantalla usuarios de redes sociales

Accidente motocicleta y vehículo de carga en Cali Foto: Captura de pantalla usuarios de redes sociales

Sin embargo, el desenlace fue diferente. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el motociclista sobrevivió al accidente y recibió ayuda después de quedar tendido en la vía.

Tras el siniestro, ciudadanos que se encontraban en el lugar acudieron para auxiliar al conductor. El motociclista fue trasladado posteriormente a un centro médico para recibir atención.

Por el momento, la información suministrada no establece detalles sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre el diagnóstico entregado por los profesionales de salud. Lo confirmado es que, tras el accidente, logró sobrevivir al accidente y fue llevado a un centro asistencial.

El hecho vuelve a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan los conductores de motocicleta cuando intentan avanzar por espacios reducidos al lado de vehículos de gran tamaño.

En particular, maniobras realizadas junto a tractocamiones pueden dejar a los motociclistas en zonas con poca visibilidad para los conductores de estos vehículos y con escaso margen de reacción ante una caída o un movimiento inesperado.