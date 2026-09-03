Terremoto en Colombia: más de 43.000 familias damnificadas y 14 personas siguen desaparecidas; este es el nuevo balance

A más de tres semanas del fuerte sismo que golpeó a Cali, las autoridades entregaron un nuevo balance sobre la magnitud de la emergencia. El reporte, con corte a las 5:00 p. m. de este jueves, 3 de septiembre, da cuenta de miles de familias damnificadas, cientos de edificaciones con restricciones y una extensa operación para retirar los escombros que dejó el movimiento telúrico.

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De acuerdo con el informe oficial consolidado en el Puesto de Mando Unificado Regional (PMUR), 43.052 familias aparecen reportadas como damnificadas, mientras que 51.132 hogares ya cuentan con evaluación de daños y necesidades identificadas. Además, 492 personas permanecen en alojamientos temporales gestionados por las autoridades y 1.100 integrantes continúan activos en las labores de atención.

Uno de los datos que sigue generando mayor preocupación es el de las personas cuyo paradero aún no ha sido establecido. Actualmente, permanecen 14 reportes activos de desaparecidos, una cifra que bajó frente a los 15 registrados anteriormente. La Cruz Roja Colombiana adelanta la depuración de los casos mediante cruces de información con entidades de salud, Medicina Legal y contacto con las familias.

154 personas murieron por el terremoto

El número de víctimas mortales se mantiene en 154 personas. Medicina Legal confirmó, además, que la totalidad de los cuerpos ya fue entregada a sus familiares.

En cuanto a los heridos, el nuevo reporte registra 29 personas que todavía permanecen bajo atención o seguimiento en la red de salud, incluidas aquellas que requieren hospitalización o atención en unidades de cuidados intensivos.

Esta cifra no corresponde al total de lesionados que dejó el terremoto. Las autoridades explicaron que, después de diferentes procesos de validación, se estableció que 1.517 personas fueron atendidas por heridas relacionadas con la emergencia, de las cuales 1.488 ya salieron de los servicios de salud.

Así avanza la revisión de las edificaciones

Otro de los frentes prioritarios está relacionado con el estado de las construcciones. Hasta el momento se han realizado 1.638 visitas técnicas especializadas: 414 edificaciones fueron clasificadas como habitables, 743 como no habitables y otras 444 tienen uso restringido.

Dentro de esas evaluaciones, las autoridades han verificado 24 edificaciones con colapso total y 491 con colapso parcial.

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La Alcaldía explicó que la metodología para contabilizar estos casos cambió debido a que la emergencia pasó de una etapa inicial de recepción de reportes ciudadanos a una fase de verificaciones técnicas especializadas.

Por esa razón, las cifras actuales no necesariamente son comparables de manera directa con algunos de los balances divulgados durante los primeros días.

La emergencia también dejó consecuencias para los animales de compañía. El reporte registra 231 animales rescatados, 37 fallecidos, 423 reportados como desaparecidos y 110 que han sido adoptados.

En materia de asistencia humanitaria, ya se han entregado 546,7 toneladas de ayudas a la población afectada.