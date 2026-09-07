¿Roy Barreras se retiró de la política por proceso de pérdida de investidura sobre los recomendados en la Dian?

En el tintero quedaron las razones detrás de la sorpresiva renuncia de Roy Barreras a su carrera política. A través de su cuenta de X, el exsenador y exembajador confirmó su retiro de la arena tras permanecer por más de 20 años en la vida pública.

Barreras explicó que su decisión se dio para iniciar un nuevo camino en el mundo de la literatura y para “explorar el alma humana”, pero justo un día después de que anunció su salida de la política, el Consejo de Estado informó que el excongresista tiene pendiente un proceso que podría terminar en su ‘muerte política’.

Desde el alto tribunal informaron que a las 3:00 p.m. de este lunes, 7 de septiembre, se llevará a cabo una audiencia de pérdida de investidura en contra del exsenador y exembajador de Colombia ante el Reino Unido, Roy Barreras.

El proceso que avanza en su contra tiene relación con un supuesto tráfico de influencias “debidamente comprobado”, por una serie de hechos que estarían relacionados con su gestión como congresista de la República.

El caso llegó por medio de una demanda de pérdida de investidura que radicó el ciudadano Yexid Gaitán Marín, quien solicitó la ‘muerte política’ de Barreras por su condición como senador elegido para el periodo constitucional 2022-2026.

Gaitán explicó que, siendo congresista y presidente del Senado, Roy Barreras le habría pedido al entonces director de la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes Hernández, “nombrar fichas suyas en la (...) Dian de Buenaventura y Cali”.

En esa situación, a juicio del demandante, se configura un caso de tráfico de influencias “debidamente acreditado” a partir de las recientes declaraciones públicas que Reyes Hernández, exdirector de la Dian y exministro de Comercio, ha realizado en medios de comunicación.

Por esa razón, el Consejo de Estado decidió programar para este lunes una audiencia de alegatos de conclusión para que Barreras y su defensa expongan sus argumentos para convencer al magistrado sobre su versión de los hechos.

Por ahora, es incierto si el Consejo de Estado va a declarar la pérdida de investidura contra Barreras, pero llama la atención que su renuncia a la vida política se dé justo después de que se reactivó su proceso por el escándalo de los supuestos recomendados en la Dian.

Pero su salida de la política podría estar muy vinculada con este proceso en el Consejo de Estado, teniendo en cuenta que, si se llega a declarar su ‘muerte política’, perderá de forma definitiva su investidura y le quedará prohibido volver a ser elegido en el futuro.