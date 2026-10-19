La Fiscalía confirmó este lunes que radicaron una solicitud de imputación de cargos por homicidio agravado en contra de Zulma Guzmán, la mujer involucrada en el asesinato de dos niñas envenenadas con talio en el norte de Bogotá.

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Zulma Guzmán fue señalada como una mujer que envió un domicilio que incluía unas frambuesas con chocolate y que, de acuerdo con Medicina Legal, fueron envenenadas de manera intencional por la persona que remitió esa golosina, además de los elementos de prueba que recaudó la Fiscalía y que ahora serán presentados en audiencia de imputación de cargos.

En diferentes entrevistas, Zulma Guzmán aseguró que no tenía nada que ver con el envenenamiento de las niñas y semanas después salió del país, a través de Ecuador, hasta llegar a la ciudad de Londres, en el Reino Unido, donde, de acuerdo con autoridades, intentó quitarse la vida lanzándose al río Támesis.

En el Buen Pastor en Bogotá se espera una inspección internacional en el marco del proceso de extradición de Zulma Guzmán Foto: Composición Semana/ Getty Images/ Tanque de tiburones

En su contra corría una circular de Interpol que hicieron efectiva en Londres. Allí permanece privada de la libertad mientras la Fiscalía hace todos los trámites necesarios para lograr su extradición. Ahora lo que espera el ente acusador, con la colaboración de las autoridades de ese país, es lograr la imputación de cargos y arrancar el proceso formal en su contra.

La Fiscalía logró reconstruir el crimen, la forma en que Guzmán envió un domicilio a la casa donde se encontraban las niñas compartiendo una tarde de juegos. A través de registros en plataformas digitales y hasta un locker en el Club en Nogal donde encontraron rastros de talio guardados en su casillero.

Este es el perfil de la implicada en la muerte por envenenamiento de dos menores de edad en Bogotá. Foto: SEMANA

Con todos estos elementos de prueba, la Fiscalía espera lograr la imputación de cargos en contra de Zulma Guzmán y solicitar formalmente una medida de aseguramiento, de modo que las autoridades en Londres colaboren en el proceso de extradición y que en Colombia pueda ser procesada por el asesinato de las dos niñas.