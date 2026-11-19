La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció este jueves 19 de noviembre que la imputación contra Zulma Guzmán está suspendida provisionalmente.

“Expresó que alguien la estaba envenenando”: el testimonio que le dio un giro al proceso de las frambuesas con talio

Esto, debido a los problemas para realizar la audiencia virtual.

“No hemos podido llegar a un acuerdo para su comparecencia. Por ahora no va a haber audiencia”, explicó Camargo.

La fiscal Luz Adriana Camargo descartó, por ahora, la imputación en el caso de Zulma Guzmán, señalada de asesinar a dos menores con talio. Indicó que avanza el proceso de extradición. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/u9q9TF55Yb — Revista Semana (@RevistaSemana) November 19, 2026

Esta situación llevó a que el pasado 9 de noviembre fracasara la audiencia en la cual la Fiscalía General iba a vincular formalmente a un proceso penal a la empresaria por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado.

Ahora, el futuro del complejo proceso penal depende del trámite de extradición con las autoridades del Reino Unido.