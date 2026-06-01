Hombre murió en plena vía pública en medio de las elecciones por esta prenda de vestir

En la madrugada del pasado domingo 31 de mayo, antes de la apertura de las urnas para la primera vuelta presidencial en Colombia, se registró un altercado en la vía pública del barrio Patio Bonito, ubicado en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá.

Tragedia en Bogotá: violenta riña dejó una persona muerta y otra herida por arma de fuego

El hecho ocurrió mientras se encontraba vigente la restricción de venta y consumo de bebidas alcohólicas en toda la capital de la república.

De acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana de Bogotá, la disputa involucró el uso de armas cortopunzantes y dejó como resultado el fallecimiento de un ciudadano de 22 años. En el mismo procedimiento, los cuadrantes del sector detuvieron a un hombre de 20 años que presentaba lesiones físicas y aprehendieron a un menor de edad por su presunta participación en los hechos.

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Investigación por intolerancia ciudadana

Las indagaciones iniciales indican que el enfrentamiento se originó por el reclamo de una prenda de vestir, lo que desencadenó la agresión física entre los involucrados. El herido recibió traslado inmediato a un centro hospitalario de la zona bajo custodia policial.

“Al llegar al lugar de los hechos, lamentablemente se encuentra una persona de aproximadamente 22 años sin vida y otra herida, quien fue trasladada de manera inmediata al centro asistencial”, informó la teniente coronel Adriana Ruiz a CityTV.

Una riña por una gorra en el barrio Patio Bonito dejó un joven muerto y dos personas detenidas. Foto: City TV

“De acuerdo a lo que se ha podido establecer, este hecho de intolerancia se habría generado por una gorra; un joven de 20 años fue capturado y un menor aprehendido”, concluyó la teniente.

La oficial añadió que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió la recopilación de material probatorio para determinar las responsabilidades penales, según dijo en las declaraciones entregadas a CityTV.

Sanciones por incumplimiento de las restricciones viales y comerciales

En el balance consolidado sobre el comportamiento ciudadano durante el fin de semana de elecciones, las autoridades distritales reportaron múltiples infracciones a la norma de convivencia.

Las inspecciones de la Policía y las alcaldías locales arrojaron la suspensión temporal de la actividad comercial en 123 establecimientos por violar la restricción de licores.

Asimismo, las patrullas impusieron 919 órdenes de comparendo a ciudadanos que fueron detectados consumiendo bebidas embriagantes en el espacio público de la ciudad.