Dolor en La Victoria: el brutal asesinato de un niño de 13 años que hoy conmociona al Valle del Cauca

Un nuevo hecho de violencia tiene consternados a los habitantes del norte del Valle del Cauca. En la mañana de este lunes 1 de junio fue hallado el cuerpo sin vida de un menor de 13 años en una zona rural del municipio de La Victoria, caso que ya es investigado por las autoridades judiciales.

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Según informó el Departamento de Policía Valle, la víctima fue encontrada en un potrero ubicado en un sector apartado del casco urbano. De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo presentaba varias lesiones ocasionadas con arma cortopunzante.

Tras recibir el reporte, uniformados de la Estación de Policía de La Victoria se desplazaron hasta el lugar para adelantar los actos urgentes y coordinar las labores de inspección junto a las autoridades competentes.

“La Fiscalía General de la Nación ya tiene conocimiento del caso con el fin de establecer lo ocurrido e identificar a los responsables”, indicó la institución a través de un pronunciamiento oficial.

Por ahora, las circunstancias que rodearon el crimen continúan siendo materia de investigación. Las autoridades buscan establecer cómo ocurrieron los hechos, si el menor fue atacado en ese mismo lugar y quiénes estarían detrás del homicidio.

El Departamento de Policía Valle lamentó lo ocurrido y aseguró que se mantendrá trabajando de manera articulada con los organismos judiciales para lograr el esclarecimiento del caso.

“La institución lamenta profundamente este hecho, que enluta a una familia y a la comunidad”, señaló la Policía, que además hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita avanzar en la investigación, garantizando absoluta reserva.

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El caso genera especial preocupación debido a que involucra a un menor de edad y ocurre en medio de los esfuerzos de las autoridades departamentales por reducir los delitos de alto impacto en la región.

De hecho, según cifras entregadas recientemente por la Gobernación del Valle del Cauca, entre enero y febrero de 2026 el departamento registró una disminución en delitos como homicidio, extorsión y secuestro frente al mismo periodo del año anterior.

El balance oficial reportó una reducción del 6,1 % en los homicidios, mientras que la extorsión cayó un 34,4 % y los secuestros un 28,5 %.

Sin embargo, hechos como el asesinato de este adolescente vuelven a incrementar la preocupación de las comunidades frente a la violencia que sigue golpeando algunos sectores del departamento.

Hasta el momento no se han reportado capturas ni hipótesis oficiales sobre los móviles del crimen, mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan esclarecer este homicidio.