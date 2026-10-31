Jugó con Messi y Cristiano Ronaldo y escogió quién es el mejor: habló de una gran diferencia

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se han ganado lugares privilegiados en la historia del fútbol. De hecho, para muchos son los dos mejores jugadores que han existido en este deporte.

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Por lo mismo, siempre suele existir una comparación entre ambos, algunos se inclinan por el argentino y otros lo hacen por el portugués. Incluso, aquellos que han tenido el privilegio de compartir con los dos, suelen lanzarse y dar su opinión.

Eso fue lo que hizo recientemente Carlos Tévez, quien jugó con el número 7 en Manchester United y con el 10 en la Selección Argentina. El Apache no dudó y, en diálogo con Rio Ferdinand, dijo cuál le parece mejor.

“Para mí, Messi, porque lo de él es natural, le sale fácil porque así es él”, comentó sin duda alguna.

Carlos Tévez, exjugador de fútbol. Foto: AFP

Si bien dejó claro que Ronaldo también tiene un talento único, recordó que en muchas oportunidades lo vio practicando para que las jugadas le salieran, algo que en cambio nunca vio por parte de la Pulga.

“Nosotros veíamos a Cristiano Ronaldo que cada gambeta o regate que hacía, era porque lo entrenaba todo el tiempo; en cambio a Messi nunca lo vi entrenar eso”, expresó.

Esta diferencia hace que Tévez ponga a Messi por encima del portugués, quien está cerca de llegar a los 1.000 goles oficiales en toda su carrera.

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No obstante, el exdelantero del Manchester City sostuvo que cada uno tiene sus virtudes y que, además, a la hora de compararlos también se debe tener muy presente las diferencias en sus aspectos de juego.

“Ahora, si vamos a la potencia de cada uno, estamos igual. La diferencia es que Ronaldo hizo muchos más goles de cabeza que Messi”, dijo.

El Apache también destacó el trabajo duro que han tenido a lo largo de sus carreras y que los ha llevado a perfeccionar ese talento que poseen. De hecho, puso un ejemplo de cómo siempre iban sacando nuevos recursos de cara a portería.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, máximos referentes del fútbol en el siglo XXI. Foto: FIFA via Getty Images

El argentino también resaltó la forma en la que la competencia que los dos tuvieron durante años, especialmente cuando uno estaba en el Barcelona y el otro en el Real Madrid, ayudó a su crecimiento.

“El hambre que tienen por ser el mejor de la historia es increíble, los años que lucharon el uno con el otro, todo eso hizo que ambos crecieran a la par y de manera exponencial, fueron top”, añadió.