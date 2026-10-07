Los dos pueblos de Caldas que son patrimonio nacional y enamoran con su colorida arquitectura

En Colombia hay un selecto grupo de pueblos que son patrimonio nacional y dos de ellos están en el departamento de Caldas. Se trata de Salamina y Aguadas, dos joyas turísticas de colorida arquitectura y lindos paisajes, donde la cultura cafetera fluye en cada espacio.

El rincón de Caldas con nombre de ciudad italiana: un destino de paisajes montañosos e ideal para el ecoturismo

Los dos forman parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio, una iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con apoyo del Ministerio de Cultura y ejecutada por el Fondo nacional de Turismo (Fontur), que busca potenciar el patrimonio cultural material e inmaterial del país mediante el turismo sostenible.

Como si fuera poco, también integran el Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2011, lo que des da un mayor reconocimiento tanto nacional como en el exterior.

La ciudad luz

A Salamina se le conoce como ‘La ciudad luz’ y se caracteriza por su riqueza cultural y una arquitectura que refleja la identidad de la región. De acuerdo con el sitio oficial de turismo Colombia Travel, el municipio fue declarado Monumento Nacional en 1982 y su arquitectura, representativa de la colonización antioqueña, se aprecia en las casas tradicionales, los balcones decorados con flores y sus calles estrechas.

Salamina, Caldas, hace parte del Paisaje Cultural Cafetero y encanta con su colorida arquitectura. Foto: Getty Images

Además, de su herencia cultural y arquitectónica, este destino destaca por su gastronomía y artesanías autóctonas y sus paisajes. Una vez aquí, el aroma del café y la calidez y amabilidad de sus pobladores, aunado a los ya nombrados atractivos, lo harán sentirse como en casa.

Los datos oficiales indican que el terreno del municipio tiene pronunciadas subidas y bajadas, lo cual facilita una panorámica de las montañas que lo circundan, las cuales evidencian no solo los cultivos de café, sino los verdes paisajes que hacen parte de la riqueza que tiene este lugar para ofrecerles a los viajeros.

El municipio de Caldas donde el fiambre es un imperdible, un destino destacado por sus paisajes montañosos e ideal para la aventura

La ciudad de las brumas

Aguadas también destaca por sus construcciones tradicionales y el colorido que se aprecia al recorrer sus calles. Es un municipio donde la arquitectura y las expresiones culturales forman parte esencial de su identidad.

Su parque principal concentra buena parte de ese encanto: allí se pueden apreciar edificaciones con balcones de diversos tonos que contrastan con las coloridas chivas y los buses que permanecen estacionados en la zona.

Aguadas es uno de los municipios patrimonio de Colombia. Foto: Getty Images

Es un destino caracterizado por su riqueza artística, cultural, artesanal, folclórica, histórica y arquitectónica, elementos que lo convierten en uno de los destinos representativos de esta región cafetera.

Se le conoce como ‘La ciudad de las brumas’, ‘capital del sombrero’ y ‘capital del pasillo’, entre otros sobrenombres que muestran lo que es este pueblo donde se elabora de forma artesanal el tradicional sombrero aguadeño. Es, además, hogar del Festival Nacional del Pasillo, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2005.

Entre frío y montañas: el pequeño pueblo de Caldas que busca convertirse en uno de los mejores destinos rurales del mundo

En Aguadas es posible disfrutar del Pueblito Viejo, conocer el templo de la Inmaculada Concepción, que tiene una arquitectura de estilo ecléctico; el Templo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Parque de Los Fundadores y el Parque Bolívar, entre otros sitios de interés.