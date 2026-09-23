El rincón de Caldas con nombre de ciudad italiana: un destino de paisajes montañosos e ideal para el ecoturismo

El Eje Cafetero es uno de los destinos imperdibles para visitar en Colombia y a pesar de sus afectaciones como consecuencia del terremoto del pasado 10 de agosto, muchos de sus destinos se mantienen activos y sus habitantes esperan a los turistas con los brazos abiertos.

El municipio de Caldas donde el fiambre es un imperdible, un destino destacado por sus paisajes montañosos e ideal para la aventura

Allí, en el departamento de Caldas, se encuentra uno de esos destinos que pese a sus afectaciones sigue adelante. Tiene nombre de ciudad italiana y se caracteriza por sus paisajes montañosos y sus lindos paisajes que llaman la atención de los viajeros.

Se trata de Viterbo, que entre el 25 y 27 de septiembre será sede de las finales de los Juegos Departamentales 2026, una decisión que aportará a la reactivación de la economía del municipio, de acuerdo con información de la Gobernación de Caldas.

Allí se disputarán las finales de fútbol de salón y voleibol, las cuales contarán con la participación de 24 delegaciones deportivas de las diferentes subregiones de Caldas, lo que impulsará el sector comercial, gastronómico y hotelero en Viterbo.

El túnel de los samanes es uno de los grandes atractivos en Viterbo, Caldas. Foto: Gobernación de Caldas/API

En este municipio caldense, ubicado a una hora de Manizales, capital del departamento, además de presenciar las justas deportivas, los viajeros pueden conocer y disfrutar de sus diversos atractivos.

Sitios de interés

Este municipio se caracteriza por tener un clima cálido en medio de fincas cafeteras, condiciones que favorecen el disfrute de sus escenarios naturales. El municipio ofrece diferentes planes al aire libre, como caminatas, observación de flora y fauna y visitas a fincas en las que se produce el preciado grano.

Entre frío y montañas: el pequeño pueblo de Caldas que busca convertirse en uno de los mejores destinos rurales del mundo

De acuerdo con el sitio web del Paisaje Cultural Cafetero, el recorrido hasta llegar a esta población ya ofrece un atractivo propio. La carretera que está adornada por samanes y acompañada por los paisajes característicos de la región.

En realidad quien llega hasta Viterbo se encuentra con un túnel de los mencionados árboles, de unos dos kilómetros, recorrido en el que los samanes entrelazan sus ramas por encima y forman un espectáculo natural.

La Gobernación de Caldas indica que con su linda forma se ha convertido en un espacio de significado cultural, donde es posible disfrutar de la sombra refrescante de estos majestuosos árboles.

Los samanes son los árboles representativos de Viterbo. Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API.

Entre los espacios naturales sobresale el Monte La Miquera, una reserva situada a unos 20 minutos del casco urbano. Aunque la población de micos que habitó allí desapareció, el lugar conserva una notable diversidad de flora y fauna, convirtiéndose en una alternativa para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza.

Otro sitio de interés es Alto Palatino, un antiguo asentamiento municipal que hoy se encuentra abandonado y que mantiene su importancia como lugar de peregrinación. Es una opción para quienes buscan conocer espacios ligados a la historia y las tradiciones de la población.

Así es el municipio de Caldas que fue reconocido internacionalmente por el estilo de vida de sus habitantes

También está Cabo Verde, un centro recreativo ubicado cerca del área urbana, donde los visitantes pueden practicar pesca deportiva y realizar caminatas ecológicas. El municipio ofrece, además, atractivos culturales como el templo de la Inmaculada Concepción, la Casa de la Cultura y la plaza Restrepo.