Estos son los 10 destinos del mundo donde los turistas son más felices

Un reciente ranking reveló cuáles son los destinos del mundo en los que los viajeros aseguran haber experimentado mayores niveles de felicidad. El estudio fue realizado por JustCover, una compañía irlandesa especializada en seguros de viaje.

Para realizarlo, se analizaron más de un millón de reseñas de viajes publicadas en internet sobre 155 destinos. El estudio tuvo en cuenta la frecuencia con la que los visitantes describían estos lugares mediante palabras y expresiones relacionadas con alegría o satisfacción. A partir de estos resultados, se estableció una puntuación de hasta 100 puntos para cada destino.

En el primer lugar se ubicó Tulum, México, con la máxima puntuación: 100. Esta localidad costera se encuentra en la península de Yucatán, a unos 130 kilómetros al sur de Cancún, y es reconocida por sus monumentos bien conservados. Fue una de las últimas ciudades habitadas por la civilización maya.

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El segundo sitio fue la localidad de Soufriere, en la isla caribeña de Santa Lucía, que tuvo un puntuación de 95,2. Sus paisajes son reconocidos por su belleza y sus visitantes pueden realizar senderismo nadar en sus playas o simplemente relajarse en las cercanas aguas termales de origen volcánico. “Pocos lugares concentran tanto atractivo en un tramo de costa tan reducido”, agrega JustCover.

Oaxaca, México Foto: Redes sociales

En el tercer puesto está la ciudad de Oaxaca, también en México, un destino que atrae a sus visitantes por su gastronomía, sus mercados y su profunda cultura indígena. “El Mercado Benito Juárez, especializado en productos frescos, es el eje de la vida cotidiana y ofrece platos tradicionales como mole negro y chapulines, entre otros”, señala la publicación.

Y agrega: “Más allá del mercado, el centro colonial de la ciudad —magníficamente conservado— y su papel como epicentro de las celebraciones del Día de los Muertos le confieren una riqueza cultural que perdura en el recuerdo de quienes la visitan mucho después de haberse marchado”.

Las Vegas, Estados Unidos. Foto: Getty Images

Las Vegas, en Estados Unidos, ocupa el cuarto lugar y es considerado un destino para “vivir momentos memorables. Ya sea para celebrar bodas o cumpleaños , la gente suele llegar a Las Vegas con ganas de fiesta, y los restaurantes y eventos se encargan de completar la experiencia”.

El quinto puesto fue para la isla de Maui, en Hawái, Estados Unidos. Su estilo de vida relajado atrae a los turistas que pueden practicar esnórquel rodeados de fauna marina, recorrer los senderos del Parque Nacional de Haleakalā o conducir por la carretera de 103 km que lleva a localidades cercanas, atravesando selvas tropicales.

Nueva York es una de las ciudades turísticas más importantes del mundo. Foto: Getty Images

Nueva York, Estados Unidos, fue el sexto destino en el listado. La ‘ciudad que nunca duerme’ ejerce una “atracción magnética que hace que la gente siempre quiera volver”, señala JustCover. Entre algunos de los lugares imperdibles de esta urbe se encuentran Broadway, sede de algunos de los mejores espectáculos del mundo; el puente de Brooklyn y el edificio del Empire State.

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Capadocia, en Turquía, es el séptimo destino, el cual es reconocido por ser la “capital mundial de los globos aerostáticos”. “Cada mañana, decenas de globos se elevan sobre el valle y flotan por encima de formaciones rocosas. Algunas de las vistas más espectaculares se contemplan al amanecer, cuando la luz tiñe el paisaje de tonos rosados, anaranjados y rojizos”, resalta la publicación.

Río de Janeiro. Foto: Getty Images/iStockphoto

Río de Janeiro ocupa el octavo lugar. Es considerado un ideal para los turistas amantes de la buena gastronomía, la música y los paisajes naturales. Alberga uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, la estatua del Cristo Redentor, así como playas impresionantes como la de Copacabana: una franja de arena de 4 kilómetros con el Pan de Azúcar como telón de fondo.

Centro de Chicago. Foto: Getty Images

Finalmente, Chicago, Estados Unidos; y Toronto, Canadá, se encuentran el noveno y decimo lugar, respectivamente.

Sobre Chicago se resalta que es una ciudad que tiene un gran oferta gastronómica, lo cual es un motivo suficiente para que sus visitantes quieran volver. Además, se destaca su riqueza cultural.

Sobre Toronto también se reconoce gastronomía, “una de las más diversas del mundo”. “Los visitantes pueden pasear por Chinatown o Koreatown para degustar auténtica comida asiática, o hacer una parada en Little Italy para probar una pasta fresca y un café delicioso”.