El oriente es una de las nueve subregiones en las que se encuentra dividido el departamento de Antioquia, un territorio que se caracteriza por su diversidad de climas, la variedad de sus paisajes y un importante desarrollo económico, según la Gobernación.

Así es la ‘capital de las flores’ en Antioquia, un destino ideal para el ecoturismo a una hora de Medellín

Esta zona destaca por su riqueza hídrica con la presencia de importantes afluentes como los ríos Nare, Rionegro, El Buey, Calderas y Samaná, mientras que sus paisajes incluyen el Páramo de Sonsón y extensas áreas de bosque húmedo tropical.

Está conformada por 23 municipios y uno de ellos es una buena opción para una escapada de fin de semana. Se encuentra a menos de una hora de Medellín y encanta con sus lindos paisajes.

Se trata de El Retiro, un municipio que en el pasado se llamó El Guarzo, según información del portal Corregimientos de Antioquia. Gracias a sus riquezas naturales, patrimonio cultural y tradición maderera, es uno de los más visitados del departamento, indica la mencionada fuente.

El Retiro es un municipio de clima agradable y bella arquitectura para visitar en Antioquia. Foto: cortesía

Se le conoce como la Cuna de la Libertad, un sobrenombre que está ligado a la historia de doña Javiera Londoño, quien promovió allí la liberación de un grupo de esclavos durante el periodo colonial.

Hoy, el municipio conserva buena parte de su arquitectura tradicional y combina sus calles con paisajes verdes, fincas de recreo y escenarios naturales, de acuerdo con la plataforma Antioquia es mágica.

Mucho más que un destino: el rincón de Antioquia que conquista con naturaleza, gastronomía y tranquilidad

Uno de los aspectos por lo que es conocido este pueblo es el trabajo de la madera por parte de sus habitantes. Durante generaciones, familias de artesanos han perfeccionado esta actividad que le ha dado al municipio reconocimiento en diferentes regiones del país.

Sitios de interés

Quien llega hasta este destino se encuentra con varios atractivos que vale la pena conocer. Por ejemplo, está el Parque Ecológico Los Salados, un escenario espacil para recorrer senderos con aire puro, conectar con la naturaleza y contemplar la Represa de la Fe.

El Retiro es conocido por su tradición en la ebanistería. Foto: Getty Images

A este se suma el Salto del Tequendamita, inspirado en el Salto del Tequendama que hay en Cundinamarca, una cascada, ubicada a 7 kilómetros de la cabecera municipal, en la vía hacia La Ceja.

Este es considerado patrimonio turístico de Antioquia ya que tiene una de las mejores ofertas gastronómicas y ecoturísticas para quien lo visite.

Para los amantes de la naturaleza también está la Reserva Ecológica San Sebastián de la Castellana, un sitio de abundante naturaleza y lindas vistas, perfecto para vivir una experiencia de senderismo inolvidable.

El pequeño rincón de Antioquia que pocos viajeros conocen: tiene calles coloniales, balnearios naturales y cascadas escondidas

Esta reserva, ubicada entre los municipios de El Retiro y Envigado, cuenta con varios miradores: el primero con una panorámica completa del municipio de Envigado, el segundo con una buena vista del Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás, y tercero con el Mirador de los Caminantes desde donde se aprecia perfectamente el Nevado del Ruiz.