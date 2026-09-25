Criaturas fantásticas se toman las calles de Ciudad de México en la antesala del Día de Muertos

Una procesión colorida de criaturas fantásticas elaboradas en papel maché por artesanos de Ciudad de México y colectivos de artistas populares, organizada por el Museo de Arte Popular de la capital mexicana, recorre alrededor de tres kilómetros de la zona céntrica en la que se agolpan más de 600.000 espectadores que ovacionan ese desfile de seres extravagantes, con fauces abiertas y ojos saltones, que avanzan sobre el asfalto.

Detrás de la magia de este cortejo tumultuoso y la atmósfera festiva y envolvente de cada encuentro anual, está el uso paciente y habilidoso de la técnica milenaria de la cartonería sobre cada centímetro de papel maché aplicado sobre los alebrijes, que hacen posible la representación viva de una de las tradiciones más ricas de México.

Los diseños, que varían entre criaturas místicas y representaciones más surrealistas concebidas en la imaginación de sus creadores, se materializan en los talleres artesanales con vinilos vibrantes convertidos en obras de arte en movimiento que avanzan al ritmo de los vítores, aplausos y algarabía desbordada que surge del público.

La fiesta de Alebrijes fue declarada Patrimonio Cultural. Foto: Museo de Arte Popular CDMX

En esta fiesta popular la imaginación no conoce límites y el estruendo de color plasmado sobre la cartonería popular, la madera y el papel, que estalla cada año en el corazón de Ciudad de México con la participación de grupos de comparsas que reúnen más de 200 alebrijes, congrega artistas provenientes de estados como Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala.

Ese mundo quimérico poblado de felinos con mandíbulas descomunales, catrinas gigantescas y dragones con diseños pintorescos que desafían las lógicas de la imaginación, es a juicio del director del Museo de Arte Popular, Walther Boelsterly Urrutia, la ocasión para advertir de la necesidad urgente de concientizar a las comunidades para conservar las tradiciones populares, amenazadas por el impacto de los procesos de globalización. “Si deseamos conservar, divulgar y enriquecer nuestro patrimonio cultural, debemos proteger nuestra biodiversidad, pues este recurso es la base para la inspiración de los diversos grupos étnicos en la creación de sus obras artísticas que exhiben en cada evento anual”, puntualizó.

Por eso, no sorprende que, en el desfile de alebrijes anual, que este año se celebrará el 17 de octubre, aparezcan concursantes en defensa de la biodiversidad local y construyan figuras de especies en peligro de extinción como el ajolote, un anfibio que habita los canales de Xochimilco en Ciudad de México, usando material de reciclaje como periódicos viejos, cajas de cartón o papel de deshecho.

De hecho, esta tradición artesanal que tuvo su origen a finales de los años treinta en la colonia Merced Balbuena, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, bajo la inspiración colaborativa del artista José Gómez Rosas, conocido con el nombre del Hotentote y del artesano Pedro Linares, creadores del arte popular de la cartonería, fue declarada en 2019 Patrimonio Cultural de Ciudad de México. “Muchas veces pensamos en la palabra tradición como algo que no se mueve, que está congelado en el tiempo, y vemos la manera en que la creatividad y la imaginación de Pedro Linares abrió una nueva forma de expresión que se mantiene vigente y que no debemos regatear”, advirtió la antropóloga Marta Turok.

Cada año, en Ciudad de México celebran el Concurso y Desfile de Alebrijes Monumentales. Foto: Museo de Arte Popular CDMX

Una fiesta para todos

Para el director del Museo de Arte Popular, la fortaleza de la fiesta de Alebrijes que celebra la artesanía mexicana de papel maché, radica también en la inclusión de colectivos vulnerables con discapacidad psicosocial como la población con Síndrome de Down, sordomudos que se comunican principalmente utilizando la lengua de señas mexicanas, invidentes o personas reclusas en procesos de lograr su libertad condicional. “Cada año tenemos un universo nuevo en el Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, con la inclusión plena de las cinco poblaciones vulnerables o con discapacidad que residen en Ciudad de México y que les permite el desarrollo de habilidades laborales y de expresiones artísticas para su participación y reinserción social”, detalló Boelsterly Urrutia.

En 2024, mujeres privadas de la libertad del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla participaron en un Taller de Cartonería bajo la orientación de la Fundación Ikal Bej, y durante tres meses construyeron el alebrije Tlacuaxolata Libertad Turquesa, exhibido en el 16° Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales 2024.

Para esa ocasión utilizaron materiales reciclados como botellas de PET y cartón para crear una mezcla heterodoxa de ajolote y tlacuache, dos animales cuyo hábitat está amenazado, sobre los que se aplicaron pinturas vinilo de color turquesa, un tono simbólico para las mujeres privadas de la libertad.

A lo largo de 16 años, el Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales no solo ha logrado convertirse en una fiesta popular previa a la celebración del Día de Muertos, también conquistó la imaginación del público nacional e internacional. De hecho, el Festival Cultural Lille 3000, con sede en Francia y reconocido por ser uno de los certámenes más importantes de Europa, acogió a México como país invitado con la exhibición de 12 alebrijes de más de 6,5 metros de altura realizados por el equipo de artistas El Volador.

“El público europeo se identificó emocionalmente con la zoología fantástica de los alebrijes de México porque esas figuras son universales y se conectan con el inconsciente colectivo. Todas las culturas tienen una tradición para interpretar sus sueños y crear monstruos”, concluyó Boelsterly Urrutia.

¿Qué son los alebrijes?

Estos personajes sorprenden todos los años a México y el mundo en un colorido desfile que se celebra antes del Día de los Muertos. Aquí algunas de las características que los hacen tan especiales: