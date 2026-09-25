El pueblo de Boyacá donde las almojábanas y los mojicones son una delicia, un destino reconocido por su arquitectura colonial

El departamento de Boyacá es uno de los más encantadores de Colombia. Sus 123 municipios se destacan por su gran riqueza natural y cultural y son ideales para el descanso y las actividades de aventura.

Entre estas poblaciones se encuentra Sativanorte, ubicada a 133 kilómetros de Tunja.

Los orígenes de Sativanorte datan del siglo XVI, poco después de la llegada de los españoles. “Según los registros históricos, la fundación del primer poblado se dio en 1683 y se le atribuye a la señora Josefa de Castaño, quien dio al poblado el nombre de Sativa, en honor a su natal Játiva, una pequeña población española”, señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

El encantador pueblo de Boyacá que pocos visitan: tiene termales, calles coloniales y postres irresistibles

“Desde su fundación hasta el año 1933, fue una región muy próspera y reconocida a nivel departamental por su desarrollo económico. Pero en aquel año, ocurrió un deslizamiento de tierra, el cual destruyó la población, obligando a sus habitantes a que volvieran a reconstruir su pueblo en un sitio distinto, llamado El Quintal, donde actualmente se encuentra”, agrega la publicación.

El municipio conserva rasgos de su arquitectura colonial, “representada por imponentes construcciones como el colegio y numerosas casas de adobe, tapia pisada y teja de barro, que engalanan la avenida principal del pueblo. También se encuentra la iglesia que fue construida conservando rasgos de arquitectura clásica, neoclásica y barroca, en concordancia con las construidas durante la época colonial”.

Economía

Una de las principales actividades de Sativanorte es la artesanía. Se destaca la producción de cobijas y ruanas en lana de oveja. En relación con la agricultura, se produce papa, lulo y tomate.

También hay espacio para la ganadería. Al respecto, “se inició el proceso de mejoramiento genético con ganado normando de excelente calidad”.

El municipio boyacense donde la mazamorra chiquita y las almojábanas son una delicia, un destino con historia y riqueza natural

Gastronomía

En la gastronomía tradicional resaltan amasijos como las mantecadas, la mogolla (resobada o con queso), las almojábanas, los mojicones, los rosquetes, las rosquillas, los calentanos, entre otros.

“En cuanto a las bebidas típicas, se destacan el masato de arroz, la chicha de maíz y el guarapo de panela o de caña de azúcar. En la producción de los derivados de la leche están: arequipe, panelitas, negritos, queso campesino y doble crema. También se resalta la producción de miel de abejas 100% pura, con excelente sabor”, agrega Situr Boyacá.

La Almojábana es un amasijo muy conocido en Colombia Foto: Getty Images/iStockphoto

Festividades

Entre los principales eventos culturales se encuentran el Festival Local y Regional del Torbellino y la Rumba, las tradicionales Ferias y Fiestas y el Aguinaldo Sativanorteño.