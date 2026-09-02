Así es la primera ciudad de Latinoamérica declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco; está a menos de dos horas de Bogotá

En América Latina hay más de 90 bienes culturales declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco. Varios se encuentran en centros históricos y ciudades, entre las que destaca Quito, la capital ecuatoriana, la primera en la región en recibir este reconocimiento, en 1978, gracias a su riqueza histórica, cultural y arquitectónica.

Fundada en el siglo XVI sobre las ruinas de una ciudad inca y ubicada a 2.850 metros de altitud, posee el centro histórico “mejor conservado y menos alterado de Latinoamérica”, según resalta la Unesco.

“Los monasterios de San Francisco y Santo Domingo, así como la Iglesia y el Colegio Jesuita de La Compañía, con sus interiores, son ejemplos puros del barroco quiteño, una fusión de arte español, italiano, morisco, flamenco e indígena”, subraya el organismo internacional.

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Otras iglesias que se destacan son las de San Agustín, La Compañía, La Merced y el Santuario de Guapulco.

“Estas son reconocidas no solo por su valor artístico desde el punto de vista arquitectónico, sino por sus elementos decorativos (retablos, pinturas, esculturas). La ciudad de Quito conforma un conjunto armonioso donde naturaleza y hombre se unen para crear una obra única y trascendental”, agrega la Unesco en una reseña en su portal web.

El organismo también resalta que los colonizadores supieron adaptar su sensibilidad artística a la realidad que los rodeaba, “construyendo su arquitectura en un entorno topográfico muy complejo. A pesar de ello, lograron conferir armonía estilística y volumétrica al conjunto. Las vías urbanas se basan en el plano original e incluyen plazas centrales y secundarias”.

Plaza Grande en el casco antiguo de Quito, Ecuador. Foto: Getty Images/iStockphoto

“La ciudad de Quito, cuna de las culturas precolombinas e importante testigo de la colonización española, mantiene, por el momento, unidad y armonía en su estructura urbana a pesar de siglos de desarrollo urbanístico”, remarca.

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Más atractivos

Entre otros lugares atractivos de la capital ecuatoriana, que está a menos de horas en avión desde Bogotá, se destaca la Plaza de la Independencia, que está rodeada de edificios históricos como el Palacio de Carondelet, la sede de la Presidencia del país.

Otro sitio para visitar es el complejo de la Mitad del Mundo, ubicado a unos 30 kilómetros del centro de la ciudad.

Subirse al teleférico de Quito es también imperdible. Se puede llegar a 4.000 metros de altitud en menos de 20 minutos, según señala Assist Card.

Para los amantes de la naturaleza, los parques Guangültagua y La Carolina son, igualmente, paradas obligatorias.

Destino Turístico Cultural Líder de Sudamérica 2025

En los World Travel Awards 2025, también conocidos como los “Óscar del Turismo”, un certamen que tiene como propósito reconocer, premiar y celebrar la excelencia en los diferentes ámbitos que conforman la industria turística global, el galardón a Destino Turístico Cultural Líder de Sudamérica fue otorgado por segunda vez a Quito.

La ciudad que ya había recibido esta misma distinción en el año 2018, reafirmando así su posición como uno de los epicentros culturales más importantes de la región.