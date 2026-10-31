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Sorteo oficial de Super Astro Sol, este sábado 31 de octubre: número y signo ganador

Compruebe si la fortuna estuvo de su lado en una nueva jornada de este popular juego de azar.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

31 de octubre de 2026 a las 4:27 p. m.
Lotería Súper Astro Sol - 31 de octubre de 2026.
Lotería Súper Astro Sol - 31 de octubre de 2026. Foto: Getty Images y Super Astro Sol.

Este sábado, 31 de octubre de 2026, a las 4:00 p. m., se realizó una nueva edición de la lotería Super Astro Sol, uno de los juegos de suerte y azar con mayor reconocimiento entre los apostadores colombianos.

La expectativa crece entre los jugadores por los resultados de las loterías de este viernes.
Resultados de las loterías Medellín, Santander y Risaralda: último sorteo del mes, viernes 30 de octubre de 2026

Estos fueron los resultados oficiales:

  • Número ganador: 6628
  • Últimos tres dígitos: 628
  • Últimos dos dígitos: 28
  • Signo zodiacal ganador: Tauro
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Cada jornada, miles de apostadores en Colombia participan con la ilusión de obtener millonarios premios al coincidir con las cuatro cifras ganadoras, respetando su orden, y el signo zodiacal correspondiente.

El primer paso consiste en adquirir un tiquete y definir cuánto dinero se desea apostar, con un valor mínimo de 500 y máximo de 10.000 pesos. Posteriormente, el participante debe escoger cuatro cifras del 0 al 9 y asociarlas con uno de los signos zodiacales.

Además del premio principal, existen otras formas de ganar dinero. Acertar los tres dígitos finales del número y el signo zodiacal representa un premio equivalente a 1.000 veces la apuesta, mientras que quienes coincidan con las dos últimas cifras y el signo recibirán 100 veces el monto jugado.