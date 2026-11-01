Estos son los números ganadores del sorteo de la Lotería del Cauca de este sábado, 31 de octubre de 2026

La Lotería del Cauca realizó el sábado, 31 de octubre de 2026, un nuevo sorteo. El resultado permite a quienes compraron un billete para esta edición comprobar si obtuvieron el premio mayor o alguno de los premios secos.

El sorteo tuvo lugar durante la noche del sábado y, una vez finalizó, fueron dados a conocer los números correspondientes a esta jornada. Los jugadores pueden revisar sus billetes y comparar la combinación registrada con los resultados oficiales.

Resultado de la Lotería del Cauca

Estos fueron los números del premio mayor del sorteo del sábado:

Número: 1355.

Serie: 147.

Quinta / Seco principal: 7.

Para comprobar si obtuvo algún premio, es importante revisar tanto el número como la serie del billete y confirmar que coincidan con los resultados oficiales.

¿Qué debe hacer si su billete es ganador?

Si aparece entre los números premiados, conserve el billete original y manténgalo en buen estado.

No escriba sobre él ni haga modificaciones, pues deberá presentarlo como parte del proceso para reclamar el premio.

La Lotería del Cauca realiza su sorteo semanalmente, cada sábado, y cuenta con una larga tradición entre los jugadores del país.

Los recursos generados por la comercialización de sus billetes también tienen como destino el financiamiento de los servicios de salud.

Por eso, después de conocer los resultados del sorteo del 19 de septiembre de 2026, los participantes pueden comparar los datos de su billete con la información oficial para determinar si obtuvieron alguno de los premios.