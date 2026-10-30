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Lotería Antioqueñita de este viernes, 30 de octubre: números y quintas ganadoras

Uno de los sorteos se jugó a las 10 a.m. y el otro a las 4 p.m.

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Redacción Loterías
30 de octubre de 2026 a las 10:19 a. m.
Antioqueñita: resultados de la lotería.
Antioqueñita: resultados de la lotería. Foto: La Antioqueñita - Getty Images / Montaje SEMANA

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

La Lotería del Quindío juega cada jueves.
Lotería del Quindío este jueves, 29 de octubre de 2026: resultados y serie ganadores

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

Resultados del sorteo 6835 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 8717.
  • Quinta balota: 9.
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Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6836 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
Los resultados del Super Astro Luna ya están disponibles para su verificación.
Números y signo ganadores del Super Astro Luna del jueves 29 de octubre de 2026

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 29 de octubre de 2026: 6365 – Quinta balota: 0.
  • Sorteo del 28 de octubre de 2026: 7566 – Quinta balota: 6.
  • Sorteo del 27 de octubre de 2026: 9081 – Quinta balota: 7.

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 29 de octubre de 2026: 0048 – Quinta balota: 7.
  • Sorteo del 28 de octubre de 2026: 4111 – Quinta balota: 7.
  • Sorteo del 27 de octubre de 2026: 6664 – Quinta balota: 1.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este sábado, 31 de octubre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.