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Números y signo ganadores del Super Astro Luna del jueves 29 de octubre de 2026

Conozca si fue ganador en el último sorteo de este importante juego de azar en Colombia.

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Redacción Loterías
29 de octubre de 2026 a las 10:52 p. m.
El número y el signo ganador del Super Astro Luna ya se conocen.
El número y el signo ganador del Super Astro Luna ya se conocen. Foto: Getty Images / Super Astro

Durante este jueves, 29 de octubre de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más populares de Colombia. El sorteo se realizó a las 10:50 p. m.

Super Astro Luna: los números y signo ganadores del 28 de octubre de 2026

Resultado del Super Astro Luna del jueves 29 de octubre de 2026

Estos son los datos del sorteo 8288:

  • Número ganador: 5045.
  • Signo zodiacal ganador: Escorpión.
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Últimos resultados del Super Astro Luna

Estos fueron los resultados correspondientes a los sorteos anteriores:

  • Miércoles, 28 de octubre de 2026: número 7047, signo Piscis.
  • Martes, 27 de octubre de 2026: número 9906, signo Libra.
  • Lunes, 26 de octubre de 2026: número 3424, signo Escorpión.

¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

Para participar, los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y asociarlo con uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El objetivo es acertar las cuatro cifras en el orden correspondiente y el signo zodiacal seleccionado. El valor de la apuesta va desde los $500 hasta los $10.000 por jugada, según las condiciones del juego.

¿Cuáles son los premios del Super Astro Luna?

Los premios dependen de las cifras acertadas y de la coincidencia del signo zodiacal:

  • Cuatro cifras y signo: 42.000 veces el valor apostado.
  • Tres cifras y signo: 1.000 veces el valor apostado.
  • Dos cifras y signo: 100 veces el valor apostado.