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Super Astro Luna: números y signo ganadores del sorteo del lunes 26 de octubre de 2026

Conozca aquí los resultados del último sorteo de este importante juego de azar.

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Redacción Loterías
26 de octubre de 2026 a las 10:54 p. m.
Resultados del sorteo del 26 de octubre de 2026 de Super Astro Luna.
Resultados del sorteo del 26 de octubre de 2026 de Super Astro Luna. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Durante este lunes, 26 de octubre de 2026, se llevó a cabo una nueva edición del Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más populares de Colombia. El sorteo se realizó a las 10:50 p. m.

Super Astro Luna: números y signo ganadores del sorteo del domingo 25 de octubre de 2026

Resultado del Super Astro Luna del lunes 26 de octubre de 2026

Estos son los datos del sorteo:

  • Número ganador: 3424
  • Signo zodiacal ganador: Escorpión
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Últimos resultados del Super Astro Luna

Estos fueron los resultados correspondientes a los sorteos anteriores:

  • Domingo, 25 de octubre de 2026: número 0743, signo Sagitario.
  • Sábado, 24 de octubre de 2026: número 0460, signo Cáncer.
  • Viernes, 23 de octubre de 2026: número 3289, signo Acuario.

¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

Para participar, los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y asociarlo con uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El objetivo es acertar las cuatro cifras en el orden correspondiente y el signo zodiacal seleccionado. El valor de la apuesta va desde los $500 hasta los $10.000 por jugada, según las condiciones del juego.

¿Cuáles son los premios del Super Astro Luna?

Los premios dependen de las cifras acertadas y de la coincidencia del signo zodiacal:

  • Cuatro cifras y signo: 42.000 veces el valor apostado.
  • Tres cifras y signo: 1.000 veces el valor apostado.
  • Dos cifras y signo: 100 veces el valor apostado.