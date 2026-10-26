Este lunes, 26 de octubre de 2026, se jugó un nuevo sorteo de la Lotería del Tolima. Esta edición corresponde al sorteo número 4193, que rifó $3.500 millones para el ganador del premio mayor.
Los jugadores de esta lotería pueden ganar coincidiendo con el número ganador del premio mayor y las combinaciones premiadas en las diferentes categorías de premios secos.
Resultado de la Lotería del Tolima hoy
El sorteo de este lunes tiene los siguientes datos:
- Sorteo: 4193.
- Premio mayor: $3.500 millones.
- Número ganador: 0902
- Serie ganadora: 082
Para obtener el premio mayor, el billete debe coincidir con el número y la serie ganadores. En las 10 jornadas previas, estos fueron los resultados:
- Lunes, 19 de octubre de 2026: Número 2891 | Serie 273.
- Martes, 13 de octubre de 2026: Número 3256 | Serie 070.
- Lunes, 5 de octubre de 2026: Número 6241 | Serie 067.
- Lunes, 28 de septiembre de 2026: Número 6718 | Serie 171.
- Lunes, 21 de septiembre de 2026: Número 4008 | Serie 055.
- Lunes, 14 de septiembre de 2026: Número 6845 | Serie 051.
- Lunes, 7 de septiembre de 2026: Número 2680 | Serie 022.
- Lunes, 31 de agosto de 2026: Número 9721 | Serie 168.
- Lunes, 24 de agosto de 2026: Número 7444 | Serie 085.
- Martes, 18 de agosto de 2026: Número 0777 | Serie 142.
Premios secos de la Lotería del Tolima
Además del premio mayor, el plan de premios contempla las siguientes categorías:
- Casa para siempre: $270 millones.
- Cero kilómetros: $240 millones.
- Dulima Dorada: dos premios de $150 millones.
- El Top de la Suerte: tres premios de $60 millones.
- El Tren de la Fortuna: cuatro premios de $45 millones.
- Lluvia de Oro: nueve premios de $21 millones.
- La Ráfaga Millonaria: 12 premios de $15 millones.