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Lotería del Tolima este lunes, 26 de octubre de 2026: número del premio mayor y premios secos

En esta edición se jugó el sorteo número 4193.

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Redacción Loterías
26 de octubre de 2026 a las 10:59 p. m.
El número ganador y la serie son claves para verificar si un billete resultó premiado.
El número ganador y la serie son claves para verificar si un billete resultó premiado. Foto: Lotería del Tolima / Getty

Este lunes, 26 de octubre de 2026, se jugó un nuevo sorteo de la Lotería del Tolima. Esta edición corresponde al sorteo número 4193, que rifó $3.500 millones para el ganador del premio mayor.

Los jugadores de esta lotería pueden ganar coincidiendo con el número ganador del premio mayor y las combinaciones premiadas en las diferentes categorías de premios secos.

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Resultado de la Lotería del Tolima hoy

El sorteo de este lunes tiene los siguientes datos:

  • Sorteo: 4193.
  • Premio mayor: $3.500 millones.
  • Número ganador: 0902
  • Serie ganadora: 082
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Para obtener el premio mayor, el billete debe coincidir con el número y la serie ganadores. En las 10 jornadas previas, estos fueron los resultados:

  • Lunes, 19 de octubre de 2026: Número 2891 | Serie 273.
  • Martes, 13 de octubre de 2026: Número 3256 | Serie 070.
  • Lunes, 5 de octubre de 2026: Número 6241 | Serie 067.
  • Lunes, 28 de septiembre de 2026: Número 6718 | Serie 171.
  • Lunes, 21 de septiembre de 2026: Número 4008 | Serie 055.
  • Lunes, 14 de septiembre de 2026: Número 6845 | Serie 051.
  • Lunes, 7 de septiembre de 2026: Número 2680 | Serie 022.
  • Lunes, 31 de agosto de 2026: Número 9721 | Serie 168.
  • Lunes, 24 de agosto de 2026: Número 7444 | Serie 085.
  • Martes, 18 de agosto de 2026: Número 0777 | Serie 142.

Premios secos de la Lotería del Tolima

Además del premio mayor, el plan de premios contempla las siguientes categorías:

  • Casa para siempre: $270 millones.
  • Cero kilómetros: $240 millones.
  • Dulima Dorada: dos premios de $150 millones.
  • El Top de la Suerte: tres premios de $60 millones.
  • El Tren de la Fortuna: cuatro premios de $45 millones.
  • Lluvia de Oro: nueve premios de $21 millones.
  • La Ráfaga Millonaria: 12 premios de $15 millones.