Este lunes, 26 de octubre de 2026, se jugó un nuevo sorteo de la Lotería del Tolima. Esta edición corresponde al sorteo número 4193, que rifó $3.500 millones para el ganador del premio mayor.

Los jugadores de esta lotería pueden ganar coincidiendo con el número ganador del premio mayor y las combinaciones premiadas en las diferentes categorías de premios secos.

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Resultado de la Lotería del Tolima hoy

El sorteo de este lunes tiene los siguientes datos:

Sorteo: 4193.

4193. Premio mayor: $3.500 millones.

$3.500 millones. Número ganador: 0902

0902 Serie ganadora: 082

Para obtener el premio mayor, el billete debe coincidir con el número y la serie ganadores. En las 10 jornadas previas, estos fueron los resultados:

Lunes, 19 de octubre de 2026: Número 2891 | Serie 273.

Número 2891 | Serie 273. Martes, 13 de octubre de 2026: Número 3256 | Serie 070.

Número 3256 | Serie 070. Lunes, 5 de octubre de 2026: Número 6241 | Serie 067.

Número 6241 | Serie 067. Lunes, 28 de septiembre de 2026: Número 6718 | Serie 171.

Número 6718 | Serie 171. Lunes, 21 de septiembre de 2026: Número 4008 | Serie 055.

Número 4008 | Serie 055. Lunes, 14 de septiembre de 2026: Número 6845 | Serie 051.

Número 6845 | Serie 051. Lunes, 7 de septiembre de 2026: Número 2680 | Serie 022.

Número 2680 | Serie 022. Lunes, 31 de agosto de 2026: Número 9721 | Serie 168.

Número 9721 | Serie 168. Lunes, 24 de agosto de 2026: Número 7444 | Serie 085.

Número 7444 | Serie 085. Martes, 18 de agosto de 2026: Número 0777 | Serie 142.

Premios secos de la Lotería del Tolima

Además del premio mayor, el plan de premios contempla las siguientes categorías:

Casa para siempre: $270 millones.

$270 millones. Cero kilómetros: $240 millones.

$240 millones. Dulima Dorada: dos premios de $150 millones.

dos premios de $150 millones. El Top de la Suerte: tres premios de $60 millones.

tres premios de $60 millones. El Tren de la Fortuna: cuatro premios de $45 millones.

cuatro premios de $45 millones. Lluvia de Oro: nueve premios de $21 millones.

nueve premios de $21 millones. La Ráfaga Millonaria: 12 premios de $15 millones.