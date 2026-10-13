Resultado de la Lotería del Tolima: número ganador de este martes 13 octubre de 2026

La Lotería del Tolima realizó su sorteo de este martes 13 de octubre de 2026. El resultado del premio mayor y su serie son los datos principales que deben revisar los participantes para comprobar sus billetes.

Conozca el número ganador de la Lotería de Cundinamarca del 13 de octubre

Número ganador de la Lotería del Tolima de hoy

El resultado del sorteo de este 13 de octubre fue el:

Número: 3256

Serie: 70

Este premio entrega 3.500.000.000 millones al billete ganador. Los participantes deben verificar tanto el número como la serie para comprobar si su billete coincide con el resultado publicado.

Plan de premios de la Lotería del Tolima

Además del premio mayor, el plan de premios contempla diferentes premios secos. Estos son los premios y sus respectivos valores unitarios:

Casa para siempre: un premio de 270.000.000 millones.

un premio de 270.000.000 millones. Cero kilómetros: un premio de 240.000.000 millones.

un premio de 240.000.000 millones. Dulima Dorada: dos premios de 150.000.000 millones cada uno.

dos premios de 150.000.000 millones cada uno. El top de la suerte: tres premios de 60.000.000 millones cada uno.

tres premios de 60.000.000 millones cada uno. El tren de la fortuna: cuatro premios de 45.000.000 millones cada uno.

cuatro premios de 45.000.000 millones cada uno. Lluvia de oro: nueve premios de 21.000.000 millones cada uno.

nueve premios de 21.000.000 millones cada uno. La ráfaga millonaria: 12 premios de 15.000.000 millones cada uno.

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería del Tolima?

Para comprobar si un billete resultó ganador, es importante revisar el número y la serie frente a los resultados oficiales del sorteo. También se recomienda consultar el plan de premios completo para verificar las demás categorías.

Los jugadores pueden acudir a los canales oficiales de la Lotería del Tolima para confirmar la información y conocer las condiciones establecidas para reclamar un premio.