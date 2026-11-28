Quienes participaron en los sorteos de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda ya pueden consultar las combinaciones que quedaron seleccionadas durante la jornada del viernes 27 de noviembre. Cada sorteo definió un número ganador y su respectiva serie, datos indispensables para verificar si un billete obtuvo el premio mayor.

Resultado del Súper Astro Sol de este viernes 27 de noviembre: revise las cuatro cifras y el signo ganador

La Lotería de Medellín fue la primera en realizar su sorteo. La combinación favorecida fue el 4898, de la serie 332. Este resultado también puede consultarse en el portal oficial de la entidad.

Por su parte, el sorteo de la Lotería de Santander dejó como número ganador el 2688 de la serie 121. Los participantes deben comparar ambas cifras con las que aparecen impresas en sus billetes.

La jornada cerró con el sorteo de la Lotería de Risaralda. En esta oportunidad, el número correspondiente al premio mayor fue el 0803, de la serie 218.

Para verificar un resultado, no basta con encontrar las mismas cuatro cifras: también es necesario revisar la serie correspondiente y las condiciones del plan de premios de cada lotería.

Los participantes deben conservar el billete o la fracción original, pues este documento es necesario para acreditar la participación y adelantar una eventual reclamación. También es recomendable consultar los resultados directamente en los canales oficiales de cada entidad.