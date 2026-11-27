Un nuevo jugador se convirtió en millonario en Colombia tras acertar los cinco números del sorteo 0648 de MiLoto y llevarse el premio mayor de 250 millones de pesos. La apuesta ganadora fue realizada en el departamento del Meta, a través de la página web Baloto.com.

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De acuerdo con la información entregada por la organización del juego, los números ganadores fueron 01, 08, 11, 13 y 30. El tiquete se adquirió bajo la modalidad manual, es decir, el participante seleccionó personalmente los números al momento de realizar su apuesta.

¡Guamal, Meta, está de fiesta! Un nuevo ganador se lleva $250 millones con MiLoto. 💰🍀 🎯 Sorteo #0648 | 26 de noviembre 🔢 01 - 08 - 11 - 13 - 30 🎲 Modalidad manual | Jugado en https://t.co/tNapThjKIp https://t.co/Dr670gpRHn https://t.co/vNOswcFFAj — Baloto (@Baloto_Colombia) November 27, 2026

Este es el segundo premio mayor de MiLoto que cae en el departamento del Meta desde la creación del juego y la primera vez que el acumulado llega al municipio de Guamal.

El sorteo también dejó 14.993 ganadores en las diferentes categorías, con premios que superaron los 360 millones de pesos.

Según el comunicado de la organización, esta es la trigésima cuarta vez que cae el premio mayor de MiLoto durante 2026, consolidándose como uno de los juegos que más entrega acumulados en Colombia.

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Además, entre el 20 de octubre de 2023 y el 22 de noviembre de 2026, MiLoto ha entregado más de 65.743 millones de pesos en premios, equivalentes a 3.993.745 premios. Durante ese mismo periodo, ha transferido más de 27.280 millones de pesos al sistema de salud del país.

Ya se conocieron los resultados del sorteo de Miloto en Colombia. Foto: Getty Images / MiLoto

¿Cómo reclamar los $250 millones de MiLoto?

El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos, requisitos y condiciones para reclamar su premio a través de Baloto.com.

Cabe recordar que MiLoto se puede jugar desde un celular o computador ingresando a su página web oficial. También está disponible en más de 43.000 puntos de venta de Su Red y SuperGIROS en todo el país, además de las principales cadenas de grandes superficies.

Asimismo, la organización recordó que los premios de hasta 2 millones de pesos de Baloto, Revancha, MiLoto y Colorloto ahora se pueden cobrar directamente a través de Baloto.com.