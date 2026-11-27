La Lotería de Bogotá realizó este jueves 26 de noviembre de 2026 su sorteo número 2874, el último del mes.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados de ambas ediciones en este jueves 26 de noviembre de 2026

El sorteo se realiza tradicionalmente todos los jueves a las 11:15 p. m. y cuenta con diferentes categorías de premios para quienes participan con sus billetes o fracciones.

Resultado de la Lotería de Bogotá hoy 26 de noviembre

El número ganador del premio mayor del sorteo 2874 fue el 9925, de la serie 355. Con este resultado, la Lotería de Bogotá cerró sus sorteos correspondientes al mes de noviembre, en el que entregó la oportunidad de ganar un premio mayor de $12.000 millones.

Los participantes también pueden consultar los resultados de las demás categorías para comprobar si sus billetes o fracciones obtuvieron alguno de los premios secos disponibles.

Estos fueron los últimos resultados de la Lotería de Bogotá

Antes del sorteo de este jueves, los resultados de las últimas tres ediciones fueron los siguientes:

Sorteo 2873 (19 de noviembre de 2026): 8098, serie 037.

8098, serie 037. Sorteo 2872 (12 de noviembre de 2026): 1970, serie 089.

1970, serie 089. Sorteo 2871 (5 de noviembre de 2026): 0387, serie 018.

¿Cuáles son los premios que entrega la Lotería de Bogotá?

Además del premio mayor de $12.000 millones, el plan de premios contempla diferentes oportunidades para los participantes. Estas son las categorías y sus respectivos valores: