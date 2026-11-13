Lotería de Bogotá de este jueves: número ganador y resultados del sorteo del 12 de noviembre

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 12 de noviembre de 2026 su sorteo número 2872, con un premio mayor de $12.000 millones. El juego, que se lleva a cabo todos los jueves a las 11:15 p. m., entregó nuevos resultados para los participantes que compraron sus billetes o fracciones.

Número y serie ganadora de la Lotería del Quindío de este jueves 12 de noviembre

Resultados de la Lotería de Bogotá del 12 de noviembre

El número ganador del premio mayor fue 1970 con la serie 089. Los jugadores pueden revisar el resultado y compararlo con los números de sus billetes para comprobar si obtuvieron alguno de los premios del plan establecido por la entidad.

El sorteo 2872 puso en juego un premio mayor de $12.000 millones, además de diferentes premios secos que se distribuyen entre los participantes.

Estos son los premios establecidos para el sorteo:

Premio mayor: $12.000 millones.

Un premio seco de $1.000 millones.

Dos premios secos de $500 millones.

Tres premios secos de $200 millones.

Seis premios secos de $50 millones.

Diez premios secos de $20 millones.

Treinta premios secos de $10 millones.

Los resultados deben verificarse con el número y la serie que aparecen en el billete o la fracción adquirida.

¿Cuáles fueron los últimos resultados de la Lotería de Bogotá?

Antes del sorteo de este jueves, estos fueron algunos de los números ganadores de las jornadas anteriores:

Sorteo 2871 (5 de noviembre de 2026): número 0387, serie 018.

número 0387, serie 018. Sorteo 2870 (29 de octubre de 2026): número 0500, serie 094.

número 0500, serie 094. Sorteo 2869 (22 de octubre de 2026): número 9392, serie 449.

La Lotería de Bogotá realiza sus sorteos todos los jueves a las 11:15 p. m. Por esta razón, los participantes pueden consultar semanalmente los resultados y comprobar si sus números coinciden con los premios anunciados.