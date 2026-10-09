Lotería de Bogotá hoy, 8 de octubre: número ganador y resultado del premio mayor

La Lotería de Bogotá juega este jueves 8 de octubre de 2026 su sorteo número 2867, con un premio mayor de 12.000 millones. El resultado permitirá conocer el número ganador y la serie correspondiente a uno de los premios más esperados por los jugadores.

Baloto hoy, 7 de octubre: así quedó el sorteo y esta es la millonaria cifra que está en juego

Resultado de la Lotería de Bogotá de hoy

El sorteo 2867 de la Lotería de Bogotá está programado para este jueves a las 11:15 p. m.

La combinación ganadora del premio mayor es:

Número: 8565

Serie: 175

La lotería realiza sus sorteos únicamente los jueves. Por eso, quienes compraron un billete o una fracción para esta fecha deben verificar los resultados una vez se conozca el número ganador.

¿Cuáles fueron los últimos resultados de la Lotería de Bogotá?

Antes del sorteo de este jueves, estos fueron los números ganadores de las tres ediciones anteriores:

Sorteo 2866, 1 de octubre de 2026: 8523, serie 165.

8523, serie 165. Sorteo 2865, 24 de septiembre de 2026: 9744, serie 080.

9744, serie 080. Sorteo 2864, 17 de septiembre de 2026: 0181, serie 380.

Estos resultados sirven como referencia para consultar los sorteos anteriores, pero no permiten anticipar qué número saldrá ganador en la próxima edición.

¿Qué premios entrega la Lotería de Bogotá?

Para el sorteo de este jueves, el plan de premios contempla un premio mayor de 12.000 millones, además de premios secos de diferentes cuantías.

La distribución informada es la siguiente:

Premio mayor: 12.000 millones.

12.000 millones. Un premio seco: 1.000 millones.

1.000 millones. Dos premios secos: 500 millones cada uno.

500 millones cada uno. Tres premios secos: 200 millones cada uno.

200 millones cada uno. Seis premios secos: 50 millones cada uno.

50 millones cada uno. Diez premios secos: 20 millones cada uno.

20 millones cada uno. Treinta premios secos: 10 millones cada uno.

Los premios secos son reconocimientos económicos adicionales al premio mayor. Los jugadores deben revisar el resultado oficial y las condiciones del plan de premios para determinar si su billete o fracción obtuvo alguno de ellos.