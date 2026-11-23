Este lunes, 23 de noviembre de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Tolima. El juego volvió a su horario habitual tras haber pasado a los martes por el festivo del 16 de noviembre.
En esta edición, correspondiente al sorteo 4197, los participantes tuvieron la oportunidad de ganar un premio mayor de $3.500 millones, además de diferentes premios secos.
¿Fue ganador? Números y signo del Super Astro Luna del martes 17 de noviembre de 2026
Resultado del Super Astro Sol de este martes 17 de noviembre: número y signo de hoy
Resultado de la Lotería del Tolima hoy, lunes 23 de noviembre de 2026
- Sorteo: 4197
- Premio mayor: $3.500 millones
- Número ganador: 1625
- Serie ganadora: 182
Estos fueron los 10 últimos resultados:
- Martes 17 de noviembre de 2026: Número 7565 | Serie 133.
- Lunes, 9 de noviembre de 2026: Número 8349 | Serie 243.
- Martes, 3 de noviembre de 2026: Número 8708 | Serie 133.
- Lunes, 19 de octubre de 2026: Número 0902 | Serie 082.
- Lunes, 19 de octubre de 2026: Número 2891 | Serie 273.
- Martes, 13 de octubre de 2026: Número 3256 | Serie 070.
- Lunes, 5 de octubre de 2026: Número 6241 | Serie 067.
- Lunes, 28 de septiembre de 2026: Número 6718 | Serie 171.
- Lunes, 21 de septiembre de 2026: Número 4008 | Serie 055.
- Lunes, 14 de septiembre de 2026: Número 6845 | Serie 051.
- Lunes, 7 de septiembre de 2026: Número 2680 | Serie 022.
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