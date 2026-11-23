Este lunes, 23 de noviembre de 2026, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Tolima. El juego volvió a su horario habitual tras haber pasado a los martes por el festivo del 16 de noviembre.

En esta edición, correspondiente al sorteo 4197, los participantes tuvieron la oportunidad de ganar un premio mayor de $3.500 millones, además de diferentes premios secos.

¿Fue ganador? Números y signo del Super Astro Luna del martes 17 de noviembre de 2026

Resultado del Super Astro Sol de este martes 17 de noviembre: número y signo de hoy

Resultado de la Lotería del Tolima hoy, lunes 23 de noviembre de 2026

Sorteo: 4197

4197 Premio mayor: $3.500 millones

$3.500 millones Número ganador: 1625

1625 Serie ganadora: 182

Estos fueron los 10 últimos resultados: